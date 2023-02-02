Erik dalı türküsünün sahibi Dirmilli Curacı Kadir Muratpaşa’da anılacak

Sosyal medyada ‘Ankara oyun havası’ olarak milyonlarca kez izlenen, düğünlerin vazgeçilmez şarkısı olan ‘Erik Dalı’ türküsünün sahibi Burdur Dirmilli Kadir Türen, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 5’incisini düzenleyeceği Yörük Çalıştayı’nda özel bir gecede anılacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Yörük Çalıştayı, 4-5 Şubat tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. ‘Yörükler ve Müzik’ temasıyla gerçekleştirilecek çalıştayda Türkiye'nin dört bir yanından 269 dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf katılacak.

Çalıştayın ilk gününde iki ayrı oturumda Yörük ve Türkmen müziği değerlendirilecek. Çalıştayın birinci oturumu 2000 yılında hayata veda eden ve Türk halk müziğinin üstatları arasında kabul edilen Özay Gönlüm adına düzenlenecek. İkinci oturum ise UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 2008 yılında ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ olarak değerlendirilen üç telli sazın ‘Koca Ustası’ Hayri Dev adına gerçekleştirilecek.

Çalıştayda ilk gün, Burdur türküsü olmasına rağmen sosyal medyada Ankara oyun havası olarak milyonların izlediği Erik Dalı türküsünün gerçek sahibi Kadir Türen, namı diğer Dirmilli Curacı Kadir ‘Ustaya Saygı’ gecesinde anılacak. Gecede TRT sanatçısı Ferhat Erdem, yazar Kamile Yılmaz, Halil Erdem ve Yusuf Erkan, Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan’la birlikte Burdur sipsi ve cura ekibi sahne alacak. Gecede, türkünün 2019’da TRT tarafından Burdur-Dirmil adına tescillenmesi için verilen uzun hukuk mücadelesi de anlatılacak.

Gecede ayrıca Muratpaşa Belediyesi’nce hazırlanan Curacı Kadir belgeselinin de ilk gösterimi yapılacak. Aslen Burdurlu olan Türk hak müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün Kezban Yenge, Erik Dalı gibi Kadir Türen’e ait türküleri seslendirdiği belgesele Türen ailesinin yanı sıra yazar Halil Erdem de konuk oldu. Erdem, belgeselde, Türen’in vefatından 32 yıl sonra Eril Dal türküsüyle yeniden canlandığını belirterek, “Japonya’dan Amerika’ya kadar her türlü toplum onunla dans etti mutlu oldu” dedi.