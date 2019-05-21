Eskişehir Büyükşehir belediyesi engellileri unutmadı

İftara CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve CHP Meclis Üyesi aynı zamanda Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy katıldı.

Eskişehir’de bulunan engelli derneklerinin katılımıyla gerçekleşen iftarda, engelliler aileleri ile birlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ile CHP Meclis Üyesi Nuray Akçasoy, iftar öncesi engelliler ve aileleri ile tek tek ilgilenerek, isteklerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde verilen iftara, GÖRSEM, Türkiye Sakatlar Derneği, Damla Özgereksinimliler Derneği, İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü, Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Görme Engelliler Spor Kulübü, SMA Hastaları Derneklerine üye engelliler ile aileleri katıldı.

Eskişehir’de hayata geçen projeler ile engelleri birlikte kaldırdıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise “Davetimize katıldığınız ve bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir şehrin ne kadar çağdaş, ne kadar yaşanabilir olduğunu anlamak için o şehirde engelliler için neler yapıldığına bakmak gerekir diye düşünüyorum. Eskişehir olarak bu konuda çok şanslıyız. Sizlerin hayatınızdaki engelleri kaldırmak için bugüne kadar çok çaba verdik. Bundan sonra da birlikte yapacağımız güzel projeler olduğuna inanıyorum” dedi.

Engelliler, aileleri ve dernek yöneticileri, Ramazan ayında geleneksel olarak verilen iftarın aynı ortamda buluşmalarını sağladığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür etti. Dernek yöneticileri, Başkan Büyükerşen’in oluşturduğu ‘Engelsiz Eskişehir’ de yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.