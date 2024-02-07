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Esnaftan sevgi seli: Mansur Yavaş taksi, dolmuş ve çiçekçi esnafıyla buluştu

Esnaftan sevgi seli: Mansur Yavaş taksi, dolmuş ve çiçekçi esnafıyla buluştu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, önce Güvenpark’ta taksi ve dolmuş daha sonra yenilenen Sakarya Çiçekçiler Çarşısı esnaflarıyla bir araya geldi. Hem vatandaşların hem de esnafın yoğun ilgi gösterdiği Yavaş, esnafı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, önce Güvenpark’ta taksi ve dolmuş daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Sakarya Caddesi’ndeki Çiçekçiler Çarşısı esnaflarıyla buluştu.

Ziyareti sırasında hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Mansur Yavaş, sorun ve talepleri dinlerken yeni dönem projeleri hakkında da bilgi verdi. Yavaş, fotoğraf çektirmek isteyen hemşehrilerini de kırmadı.

Mansur Yavaş’a ziyaretleri sırasında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti.

“Esnafı desteğe devam”

Ziyaretinde taksici esnafına teşekkür eden Yavaş, “Göreve geldiğimden beri taksicilerden birkaç şikâyet dışında hiç şikâyet almadım. ‘Düğmeye basıyoruz, taksi geliyor. Hayret ediyoruz’ diyorlar. Sizlerin daha iyi hizmet verebilmesi için esnafı desteğe devam” dedi. Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen “Başkent Taksi Projesi”ni de hatırlatan Yavaş, Ankara’daki tüm taksilere ücretsiz taksimetre ve kamera takılması sözünü yineledi.

Taksicilerin ardından dolmuşçu esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Mansur Yavaş, “Güvenpark’taki depolama alanının sit alanı olması nedeniyle rahat çalışma alanı bulamayan dolmuşçuların çok eksikleri var. Biz 5 yıldır elimizden geldiği kadar destekte bulunuyoruz, ilgili yerlere de yazı yazdık. Halk otobüslerine yaptığımız gibi dolmuşçu esnafımıza da destek olalım, hem onlar kazansın hem de vatandaşımızı daha ucuza taşımaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

Son durak çiçekçiler çarşısı

Yavaş’ın Kızılay bölgesindeki son durağı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Sakarya Caddesi Çiçekçiler Çarşısı oldu. Çiçekçi esnafı, daha konforlu ve modern hâle getirilen dükkânları için Yavaş’a teşekkürlerini iletti.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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