FeminİSTANBUL 1 Ekim’de Kartal'da Başlıyor

Kartal Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün katkıları ile bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kadın Şiiri Festivali FeminİSTANBUL’a ev sahipliği yapıyor. “Küresel Bir İnsanlığın Şafağında” manifestosuyla yola çıkarak kadınlığın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olmayı hedefleyen festival, dünyanın dört bir yanından gelen kadın şairleri iki gün boyunca Kartal’da konuk edecek.

UNESCO’ya bağlı ilk ve tek Uluslararası Kadın Şiiri Festivali olan FeminİSTANBUL, 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Kartal'da düzenlenecek. (1-2 Ekim Kartal, 3 Ekim Kadıköy)

“Küresel Bir İnsanlığın Şafağında” manifestosuyla yola çıkan ve kadınlığın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olmayı hedefleyen festivalde; Hindistan, Peru, Bolivya, İran ve Arap ülkelerinin her birinden, İtalya, Romanya, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerden gelen şairler kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getirecek. Kadın şairler festivalde birlikte çözüm üretmeye çalışacak, ulusal kıyafetleriyle şiir okuyacak.

1 ve 2 Ekim günlerinde Kartal’da gerçekleştirilecek olup şiir dinletileri, şiir tiyatrosu, konserler, söyleşiler, sergiler, canlı karikatür performansı ve daha birçok kültürel ve sanatsal etkinliğin yapılacağı festival, İstanbul’un her yerinden katılımcılarını bekliyor.

Onur Ödülü Arzu Çerkezoğlu’na Verilecek

Ana temasını kadın, kadın sorunları ve kadının tüm hallerini içeren durumlar oluştan FeminİSTANBUL’un, beşinci yılıyla kadınlığın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olma yolculuğunda bu yılki “Onur Ödülü” Arzu Çerkezoğlu’na verilecek.

Hilal Karahan, Emel Koşar, Dilruba Nuray Erenler ve Ayça Erdura’nın yer aldığı organizasyonda Zeynep Altıok Akatlı ve W. B. Bayrıl ise danışma kurulundaki isimleri oluşturuyor.Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali’nin açılış seremonisi, 2 Ekim 2021 Cumartesi günü, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festivalin yabancı şair konukları arasında Asma Al Haj (Filistin/Ürdün), Darya Heidari (İran), Islom Tojimuhammad (Özbekistan), Malak Sahioni Soufi (Suriye/İngiltere), Natasa Bajic (Sırbistan), Vadim Terekhin (Rusya) yer alıyor. Festivalin ev sahibi şairleri ise; Ali Günvar, Ali Mustafa, Arife Kalender, Ayça Erdura, Aydan Yalçın (Mersin), Bedros Dağlıyan, Berna Olgaç, Bircan Çelik (Ankara), Canan Çelik, Cihan Oğuz, Dilruba Nuray Erenler, Emel Koşar, Erkan Kara, Ertuğrul Özüaydın (Ankara), Eser Ceran Erdi, Fatma Aras (İzmir), Gülümser Çankaya, Halil İbrahim Özcan, Halime Yıldız (Bursa), Hamid Ahmadzade (Azarbeycan), Haşim Hüsrevşahi (Kdz.Ereğli), Hilal Karahan, Hüseyin Alemdar, Gülsüm Cengiz (Altınoluk), İkbal Kaynar, İsmail Biçer, İsmail Cem Doğru, Levent Karataş, Malik Enes Gümüşlü, Melahat Babalık, Muhammed Abdullah Yanarateş, Mustafa Fırat, Muzaffer Özdemir, Nalan Çelik, Neslihan Yalman (İzmir), Nilay Özer, Niyazi Yaşar, Nurduran Duman, Nur Saka, Okan Yılmaz, Oya Uysal, Pelin Batu, Pelin Özer, Pınar Doğu, Ramazan Parladar, Salih Bolat, Sema Güler (Ankara), Serap Aslı Araklı, Seval Arslan (Manisa), Seval Candar Karadeniz, Sezen Çiğdem, Süreyya Akçay (Bursa), Şeyda Üzer, Taherey Mirzayi Saeidabad (Ankara), Turgay Kantürk, Türkan Yeşilyurt (Sinop), W. B. Bayrıl, Volkan Hacıoğlu, Yiğit Kerim Aslan, Zeynep Aliye gibi isimlerden oluşuyor.

FeminİSTANBUL’un etkinlik takvimi ise şöyle;

1 EKİM 2021 CUMA

Kartal Kitap Günleri Etkinliği

Meydan Okumaları

Türk ve Yabancı Şairlerden Şiir Dinletisi

Şiir Tiyatrosu: “Narda Şiir Harda Dans” (Malik Enes Gümüşlü ve Tiyatro Öğrencileri)

Moderatörler: Niyazi Yaşar & Dilruba Nuray Erenler

Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Kartal Özgürlük Parkı, Kartal

2 EKİM 2021 CUMARTESİ

Kartal Kitap Günleri Etkinliği

Festival Açılış Seremonisi & Ödül Töreni

“Karşı Kıyıya Mektup” Adalı Sanatçılar Sergisi (Küratör: Gül Bolulu)

Canlı Karikatür Performansı (Hüseyin Aslan)

Mini Konser: TRİO

Protokol Konuşmaları

FeminİSTANBUL Onur Ödülü Töreni: Arzu Çerkezoğlu

Şairler ve Yakacık Fen Bilimleri Okulları Öğrencilerinden Şiir Dinletisi

Yabancı Şairlerin Video Dinletileri

İstanbul Tiyatora Kumpanyası Oyuncularından Şiir Dinletisi

Gitar Dinletisi: Cevat Hikmet Erdem

Tambur Dinletisi: Nejat Karasulu

Saz Konseri: Muzaffer Özdemir

Moderatörler: Gülşah Yavuz & Hilal Karahan

Saat: 17.00 – 22.00

Yer: Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

Adres: Hürriyet Cad. No: 56, Kartal