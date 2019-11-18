Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençlerde Değişim ve Farklılaşan Talepler Çalıştayı ile gençlerdeki değişim ve farklılıkların ortaya konulması başta olmak üzere çözüm yolları üzerine politika önerileri geliştirilmesi amaçlanıyor. Çalıştayda, gençleri anlayarak talep ve beklentilerinin karşılamasının yanı sıra karşılaştıkları ya da karşılaşmaları muhtemel sorunların üstesinden gelmelerine katkı sağlayacak fikirlere zemin oluşturulacak.

Türkiye’nin önde gelen 9 üniversitesinden akademisyenlerin katılacağı çalıştay kapsamında; “Değer ve İnanç Farklılaşması”, “Bireyselleşme ve Sivil Topluma Katılım”, “Yerel Yönetim, Siyaset ve Devlet Kurumlarına Karşı Tutum”, “Gençlerin Eğitim ve Kültür Talepleri” ile “Yeni Ekonomi ve Gelecek Kaygısı” başlıkları altında her biri bağımsız ve eş zamanlı komisyonlar da düzenlenecek.