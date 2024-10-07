Halikarnas Balıkçısı 51. ölüm yıldönümünde Bodrum'da anılacak

Bodrum Belediyesine bağlı Bodrum Deniz Müzesi, her sene, Halikarnas Balıkçısı’nın doğum ve ölüm yıldönümlerinde müzede gerçekleşen anma programlarıyla Balıkçı’yı hatırlatıyor, anıyor. Halikarnas Balıkçısı, 51. Ölüm yıldönümü olan 13 Ekim’de, Bodrum’daki bitki mirasına dikkat çekilen bir programla müzede anılacak.

1890 yılında Girit’te doğan, 1973 yılında İzmir’de Merhaba apartmanında hayata veda eden Cevat Şakir Kabaağaçlı, nam-ı diğer “Halikarnas Balıkçısı” çizer, çevirmen, yazar, rehber, tarihçi kimlikleriyle ülkemize ve Bodrum’a zengin bir miras bırakmıştır.

1925’te Bodrum’a sürülen, Türk edebiyatına birçok eser kazandırmış yazar, gazeteci, araştırmacı, basın ressamı, grafik tasarımcı, çevirmen, rehber Halikarnas Balıkçısı’nın özel koleksiyonu ve zengin arşiv malzemesi Bodrum Deniz Müzesinde bulunuyor. Balıkçı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan tarafından özel izinle sergilenen Halikarnas Balıkçısı Özel Koleksiyonu’nda Balıkçı’ya ait kişisel eşyalar, belgeler, fotoğraf arşivi, edebi eserleri ve çizimleri bulunuyor. Bodrum Deniz Müzesinde, İsmet Kabaağaçlı Noonan’ın vefatı sonrasında ailesi tarafından bağışlanan arşiv malzemesi ve Prof. Şadan Gökovalı tarafından bağışlanan orijinal yazılar, belgeler ve efemera da yer alıyor.

Halikarnas Balıkçısı 51. Ölüm Yıldönümü Anma Programı:

13 Ekim 2024 Pazar, Bodrum Deniz Müzesi

11.00 Kent Turu- “Halikarnas Balıkçısı'nın Bitki Mirası"

Eğitimci Hatice Orman rehberliğinde gerçekleşecektir.

14.00 Sunum-Prof. Ertan Tuzlacı “Bodrum Bitkileri ve Halikarnas Balıkçısı”

15.30 Kitap İmza Etkinliği-Saner Gülsöken

“Bodrum’un Gayıkları”, “Sünger, Biz, Başkaları ve Bodrum”.

5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ortak etkinliğidir.

Bodrum Deniz Müzesi 13 Ekim 2024 tarihinde, Halikarnas Balıkçısı Anma Programına özel ücretsiz ziyaret edilebilir. Program katılımcılarından ilk kayıt yaptıran 70 kişiye, 13 Ekim Anma Programına özel olarak Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü üretimi olan “lavanta kolonyası” ve Bodrum Yadigarı desteğiyle “şeker ilavesiz mandalin küpleri” hediye edilecektir.

Program Açıklamaları:

Kent Turu- “Halikarnas Balıkçısı'nın Bitki Mirası"

11.00, Bodrum Deniz Müzesi

Halikarnas Balıkçısı’nın botanik bilgisiyle kente kattıkları üzerinden eğitimci Hatice Orman rehberliğinde, kentteki mirasının izini sürüyoruz. Halikarnas Balıkçısı’nın diktiği, günümüzde hala yaşayan ağaçların görüleceği; Bodrum’a getirdiği ve ektiği diğer bitkilerin görülüp tanınacağı kent turuna hem yetişkinler hem de çocuklar katılabiliyor. Katılımcıları Balıkçı’nın izinde, doğayla ve kentle uyumlanmaya yaklaştıracağına inandığımız, “Halikarnas Balıkçısı'nın Bitki Mirası" kent turu etkinliğimize katılım ücretsizdir. Yaklaşık 2 saat sürecek ve başlangıç noktası Bodrum Deniz Müzesi olan programa katılım için 444 00 48-4225 numaralı müze iletişim hattından kayıt yaptırılması gerekiyor.

Sunum-Prof. Ertan Tuzlacı

“Bodrum Bitkileri ve Halikarnas Balıkçısı”

14.00, Bodrum Deniz Müzesi

Halikarnas Balıkçısı, sürgün olarak geldiği Bodrum’un doğasında bitkileri tanıyıp sevmiş, bitkilere olan ilgisi de burada gelişmiştir. Bunları kitaplarına da yansıtmıştır. Mavi Sürgün onların en önemlisidir.

Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Sürgün kitabında sözü edilen bitkilerin tanıtılacağı sunumda, Prof. Tuzlacı’nın uzun yıllardır araştırdığı ve Bodrum Yarımadası’nın florası hakkında saptadığı bilgiler verilecektir; Tuzlacı, doğa sevgisi ve oluşumu konusundaki düşüncelerini paylaşacaktır.

Kitap İmza Etkinliği-Saner Gülsöken

Bodrum Deniz Müzesi, 15.30 (5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ortak etkinliğidir).

Bodrum Deniz Müzesi Yayınları’nın ilk yayını olan “Bodrum’un Gayıkları” (1.Baskı 2019, 2.Baskı 2021) ve son yayını olan “Sünger, Biz, Başkaları ve Bodrum” (2024) kitaplarının imza etkinliğinde, yazar Saner Gülsöken ve okuyucu bir araya gelecek.