Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitleri Kartal'da anıldı

Kerbela’da Hz. Hüseyin, yakınları ve Ehlibeyt’in katledilmesi nedeniyle Muharrem Ayı’nın 10. gününde ‘Yas-ı Muharrem’ anma programı gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşandı.

Kartal Belediyesi ile Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı, insanlık tarihinin gönül sızlatan zulümlerinden birinin yıl dönümünde, Kerbela hüznüne ve Muharrem Yası Anma programına ev sahipliği yaptı.

Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin ve aile efradının Kerbela’da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen anma programı, Kartal Cemevi bahçesinde düzenlendi.

Programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Milliyetçi Hareket Partisi Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, İyi Parti ilçe yönetimi, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Anma programında Cemevi Zakiri Can Şahin deyişler okurken, programın sunuculuğunu Cenan Çamyurdu üstlendi. Sanatçı Sercan Direk de Kerbela mersiyeleri ve deyişler söyleyerek bu anlamlı güne katkıda bulundu. Anma boyunca vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı.

Başkan Yüksel: İnşallah Birliğe ve Beraberliğe Vesile Olur

Programda Başkan Gökhan Yüksel ve Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirdi.

Kürsüye çıkıp bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel şunları kaydetti;

“Sevgili canlar, sevgili komşularım… Muharrem Ayı’nda, Yas-ı Matem Orucu’nu tutan tüm canların oruçları kabul olsun. Tüm Kartal’ı, İstanbul’u ve ülkemizi Allah haksızdan, uğursuzdan uzak tutsun. Muharrem Ayı’nda, Yas-ı Matem’de o günü anlayana ve ananlara ne mutlu. Zalimin tüketmeye çalıştığı ömürleri tekrar yeşerten, zalime karşı hiçbir zaman boyun eğmeyen ve bugüne kadar bu güzel duyguyu hepimize yaşatan Hz. Hüseyin ve yol arkadaşlarına ne mutlu. Gözyaşlarımızın aktığı bu günlerde hepimizin birliğine ve beraberliğine inşallah vesile olur.”

Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş ise;

“Dünyada haksızlıklar ve açlık bitene kadar, savaşlar ve kıyımlar bir daha gelmeyecek şekilde insanlığın düşünce ve eyleminden çıkana kadar Matem Orucu’nu tutmaya, İmam Hüseyin ve 72 Kerbela şehidinin yasını çekmeye, izinden gitmeye devam edeceğiz. Mazlumların yanında, zulmün karşısında her zaman olmaya devam edeceğiz. Tüm canların tuttukları oruçların, verdikleri lokmaların, yaptıkları ibadetlerin Hak katında kabul ve makbul olmasını diliyorum.” dedi.