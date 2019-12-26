İBB'den Bakan Kurum'a "imza" yanıtı !

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı" ifadesinin doğru olmadığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, tartışmalı Kanal İstanbul projesi ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Ongun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı” ifadesinin doğru olmadığını söyledi.

Murat Ongun, İBB’nin 28 Kasım'daki toplantıya katıldığını ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunduğunu ifade etti.

İBB Sözcüsü Ongun, “Katılım imzasının, ÇED Raporu imzası gibi sunulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığını belirten Bakan Kurum, “Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED raporuna imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz ‘Ben bu rapora itiraz ediyorum' diyorsunuz.” ifadelerini kullanmıştı.