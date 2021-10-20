İBB'nin çalışmaları sona geldi: Mecidiyeköy Meydanı yeni yüzüne kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Mecidiyeköy Meydanı’nda başlattığı çalışmalarda sona gelindi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Mecidiyeköy Meydanı’nda başlattığı çalışmalarda sona gelindi.

İstanbul’un önemli bağlantı noktalarından olan Mecidiyeköy Meydanı, kentlinin keyifle vakit geçireceği yeni bir kimliğe kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında yeni peyzaj ve oturma alanları oluşturuldu.

Meydanda, İstanbul Kitapçısı ve sergi alanları da bulunacak.