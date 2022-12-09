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  4. İETT, ''Evden okula güvenli yolculuk eğitimi'' projesini başlattı

İETT, ''Evden okula güvenli yolculuk eğitimi'' projesini başlattı

İETT, ''Evden okula güvenli yolculuk eğitimi'' projesini başlattı
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Çocukların toplu taşıma kuralları ve güvenli yolculuk konusunda bilgilendirilmesine yönelik bir eğitim projesi hazırlayan İETT, ‘’Toplu Taşıma ve Evden Okula Güvenli Yolculuk’’ eğitimine başladı.

İlk olarak Başakşehir İbrahim Koçarslan Ortaokulu'nda başlayan eğitimlerde öğrencilere toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için uyulması gereken kurallar ve toplu ulaşımın kente, çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar gibi bir çok farklı konuda eğitimler verildi. Yaklaşık 3 hafta süren eğitim projesi kapsamında 1865 öğrenci eğitim aldı.

Psikolojik danışman Elif Tekce ve Trafik Eğitmeni Salih Uzun tarafından öğrencilere uygulamalı olarak, durakta nasıl bekleyeceklerinden, otobüse binerken nelere dikkat edeceklerine, şoför ile nasıl iletişim kuracaklarından, İstanbul Kart kullanımına ve yalnız yolculuk yaparken dikkat etmeleri gerekenlere kadar birçok alt başlıkta eğitimler verildi.

Öğrencilere Engelli Farkındalığı

Eğitimler kapsamında ayrıca proje kapsamında her bireyin bir engelli adayı olduğunun altı çizilerek öğrencilere engelli rampasının kullanımı,  engelli yolculara gerektiğinde nasıl yardımcı olunabileceği hakkında eğitim verilerek öğrencilerde engelli farkındalığı oluşturuldu.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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