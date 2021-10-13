''İlhan Koman ile 100 yıl Sergisi'' kapılarını açıyor

''İlhan Koman ile 100 Yıl Heykel Sergisi'' 14 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Bodrum Belediyesi Mausolos ve 1. Artemisia Sergi Salonlarında ve İlhan Koman Hulda Teknesi’nde açılıyor. 25 Ekim’e kadar devam edecek olan sergi, 12.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

17 Haziran 2021 de 100. doğum gününü kutladığımız İlhan Koman, geliştirdiği deneyleriyle, heykel, matematik, statik, alternatif enerji üretimi gibi alanlarda ‘değiştirilemez ya da tartışılamaz gibi görünen kuramlara meydan okuyarak’ çağdaş Türk ve İsveç sanatında eşi benzeri görülmemiş eserler üretti.

1941 de İstanbul’da başlayıp 1947-1951 arasında Paris’te sürdürdüğü sanat eğitimi de, bağımsız olarak geliştirdiği alçı, taş, demir heykellerinde, insanın sanat aracılıyla çevresiyle, doğayla ortaklıklar kuran ‘erdemler’ geliştirmesiyle gerçekleşmiştir. Koman’ı Koman yapan da onun sanatı, formlar, renkler, malzemelerden oluşan deneylerin ötesine taşıyıp, paylaşımcılıkla şekillenen erdemlere dayandıran hümanist yaklaşımıdır.

Çocukluğundan itibaren çok iyi gözlem yapan, bunlara dayandırdığı deneylerinin sonuçlarını görsel, matematiksel, bilimsel değerlerle dışarı vuran bir sanatçı olan İlhan Koman, araştırmalarını en uç noktalara kadar götüren bir çalışma tutkusuna sahiptir. Onun birbirinden apayrı Türk, Fransız ve İsveç kültürlerini akıl almaz biçimde harmanlayarak oluşturduğu kültürlerarası yaşam, üretim ve paylaşıma açma süreçleri eşsizdir.

M/S Hulda

25,36 metre uzunluğunda, 6.7 metre eninde, 2.70 metre derinliği olan, 145 ton ağırlığında, 395 metrekare yelken alanı olan M/S Hulda 1905’te Sjötorp Tersanesi’de inşa edilmiştir. İlk sahibi bu yük teknesini İşveç’in batı kıyısında Dansö’de kargo taşımacılığında kullandı. 1965’te Kerstin ve İlhan Koman tarafından satın alınıp detaylı bir restorasyondan sonra içinde yaşamak ve çalışmak amacıyla köklü olarak dönüştürüldü.

Komanlar, dostları, öğrencileri ile birlikte yazları Baltık Denizi’ndeki takım adaları gezerek, kışları Stockholm’ün Drottningholm semtinde demir atarak gezgin bir hayat sürdürdüler Hulda’da. Bu gemi sanatçının hayata olan bakış açısını aracısız olarak dile getirdiği gibi, birçok önemli deneyinin de çıkış noktasını oluşturmaktadır.

İlhan Koman ile 100 yıl sergisinde sergi alanı olarak da kullanılacak olan Hulda gemisi, Bodrum Sergisi’nden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’dan İstanbul’a getirilerek İstanbul Haliç Tersanesi’nde koruma altına alınacaktır.