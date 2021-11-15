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İlk Topum Projesi'nin lansmanı Beşiktaş'ta gerçekleştirildi

İlk Topum Projesi'nin lansmanı Beşiktaş'ta gerçekleştirildi

Kız çocuklarını küçük yaşlarda futbolla tanıştırmak için Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Kızlar Sahada ve Adidas iş birliği ile hayata geçirilen İlk Topum Projesi’nin lansmanı gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde gerçekleşen projenin tanıtımına Beşiktaşlı futbolcu Josef De Souza da katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu ve kız çocuklarını sporun her alanında destekleyeceklerini belir

Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri önemli bir projenin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Kız çocuklarını futbolla tanıştırmak sporu sevdirmek için Kızlar Sahada ve Adidas Türkiye tarafından ‘Gelin önyargılara ilk şutu birlikte atalım’ mottosuyla ‘İlk Topum Projesi’ başlatıldı.  50 kız çocuğu sahaya çıkarak çok çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.  Kız çocukları, kızların futbol oynayamayacağına dair klişe sözlerden oluşan kale duvarlarını şutlarıyla yıktı. Daha sonra kızlar, Beşiktaş Kadın Futbol Kulübü sporcuları Sevgi Çınar, İrem Eren ve Melike Öztürk ile aynı sahada futbol oynadı. Projenin sonunda ise 50 kız çocuğuna katılımlarından dolayı sertifika dağıtıldı. Sertifikaları Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Brezilyalı yıldızı Josef De Souza çocuklara takdim etti.

Etiketler beşiktaş belediyesi rıza akpolat ilk topum projesi
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