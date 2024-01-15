İmamoğlu: ''AK Parti de, Erdoğan da zor durumda''

İBB Başkanı İmamoğlu, mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zor durumda olduğunu savundu. İmamoğlu, iktidarın adaylarını işaret ederek, "Bakın bir başka Büyükşehir’e '20 yıldır AK Parti’ye oy vermedim' diyen kişiyi aday yapmıştır. Bu, AK Parti’nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde İstanbul için ortaya koyduğu tek şeyin "kupon arazi, boş arazi rezerv alan, kamu arazisi rantı" olduğunu söyledi.

"Erdoğan itiraf etti"

Sözcü gazetesinden İpek Özbey'e konuşan İmamoğlu, Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce söylediği "İstanbul'a ihanet ettik" itirafıyla tarif edilen sürecin bir parçası olduğunu savundu.

İBB Başkanı, "İstanbul gibi bir dünya şehri çok net ifade edelim, ‘temsilcilerle’ yönetilemez. İstanbul bir komuta merkezidir ve İstanbul’a “tam yol ileri” diyebilecek bir kaptan gerekir" diye konuştu.

"Kanal İstanbul 1,5 yıldır konuşulmuyor"

Kanal İstanbul projesinin bir buçuk yıldan fazla konuşulmadığını belirten İmamoğlu, "Burada zaten bir kısım alım-satım yapılmış, işin sahipleri belirlenmiş, imarla ilgili rant süreçlerine başlanmış, planlamalar yürütülmüş, hem de kaşla göz arasında. Bakın Sayın Kurum’un ve onun gibi arkadaşların temsil ettiği dönemde yapılanlara bakın: Üç ayda beş Beylikdüzü ya da sekiz Şişli diyebileceğimiz büyüklükte bir alanın planını çıkarmışlar" dedi.

"Erdoğan ve AK Parti zor durumda"

Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zor durumda olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bakın bir başka Büyükşehir’e “20 yıldır AK Parti’ye oy vermedim” diyen kişiyi aday yapmıştır. Bu, AK Parti’nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir. Yani İstanbul’da bu işe talip olan yıllardır hizmet etmiş ya da bu işin parçası olmuş insanlardan belediye başkanı tercih etme yerine, yaptıkları hesap kitap ortadadır...

"İstanbul'a ihanet ediyorlar"

TOKİ, Emlak Konut, Şehircilik Bakanlığı eliyle İstanbul’a ihanet etme anlayışını temsil eden birini oraya koymuşlar. AK Parti daha çok emir komuta zincirini takip eden insanları yönetici yapma anlayışının sıkışmışlığında da değil.

"İnsan kaynağını tükettiler"

Bir başka boyutu da aileye sıkışmışlığı. Yani sadece aile fertlerinin belli çapta siyasi figür olarak konuşulması, sadece aileye yakın insanların bir şekilde siyasette bir yerlere yakıştırılmasından bahsediyorum. Bunun net anlamı insan kaynağı tükenmişliğidir. İnsan kaynağı tükenmiş bir partiden İstanbul’a da, Türkiye’ye de fayda gelmez."

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