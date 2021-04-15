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İmamoğlu: ''İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşü videosunu sosyal medyadan paylaşarak "İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşünü gerçekleştirdi.

Test sürüşü sırasında İmamoğlu'na, İstanbul'a ziyarete gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti. 

Test sürüşü görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu. Durmuş, durdurulmuş, başlanamamış bütün hatlarda şimdi aralıksız bir çalışma devam ediyor. Bugün test sürüşünü yaptığımız İkitelli - Ataköy Metro Hattı'nın Bahariye'ye kadar olan kısmını mayısta açıyoruz.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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