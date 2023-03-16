İmamoğlu, İstanbul'da depremin ağır hasar vereceği bina sayısını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olası büyük depremi bekleyen İstanbul’daki binaların son durumunu açıkladı. İmamoğlu, "İstanbul'da ağır hasar alması mümkün olan olası bina sayısı yaklaşık 90 bin" ifadelerini kullandı.

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bilim insanlarının katılımıyla Bilimin Rehberliğinde Depreme Dayanıklı Kent Paneli düzenlendi.

İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

40 gündür ayaktayız. Büyük acı yaşadık. 13 milyondan fazla insanı derinden etkileyen depremleri art arda yaşadık.

Söylemeye dilim varmıyor, sayısı oldukça yüksek canlarımızı yitirdik. Maddi manevi ne gücümüz var ise o bölgede olma gayretindeyiz. Hak etmedikleri yıkımı yaşayan vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına mücadeleler veriyoruz.

Bu sorunun temelini tespit edip sağlam bir yolculuğu ülkemize yaşatmak zorunda olan insanlarız.

Bu topraklarda afet, yıkım, kayıp söz konusu olduğunda siyasi hesaplar biter, kenetlenip kayıtsız şartsız kayıp yaşayanların yanında olunur.

“ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Dayanışma ve paylaşım her duygunun önüne geçer. O nedenle vazifemiz ve sorumluluğumuz olduğu için bölgedeydik. Zarar gören kimsenin mağduriyetine ve unutulmasına asla izin vermeyeceğiz.

“GEREKLİ DİRENCİ GÖSTEREMEDİK”

Depremde insanlarımızı kaybettik, sel oldu, Şanlıurfa'da daha yeni yapılmış altyapı mekanizması yüzünden kaybetmek zorunda kaldık. Kahramanmaraş depremi milat olmalı. 99 depremi için de aynı şeyleri söyledik, milat olacak dedik ama olamadı.

Gerekli direnci gösteremedik. Eğri oturalım, doğru konuşalım gerekli adımları atamadık. Üzerinden 24 sene geçmesine rağmen gerekli tedbirleri alamadık, gerekli düzenlemeler yapılmadı.

-Eğer o gün bu düzenlemeler yapılmış olsaydı en az 50 bin insanımızın öldüğü depremlerde bu denli insanımızı kaybetmezdik, bunca ekonomik yıkım, kaygı hali olmazdı.

Bizler görevlerimizde olduğumuz sürece hiçbir zaman böyle bir ortamı memleketimize, milletimize, şehirlerimize yaşatmayacağız. 2023 yılı bambaşka duygularla karşılamak istediğimiz yıl idi.

Bu büyük değişim sadece burada iki belediye başkanının ya da ülkeninin tüm belediye başkanlarının çabasıyla başarıya ulaşması mümkün değil. Çok daha geniş iş birliğine ihtiyaç var.

Kaynaklarımızı kullanırken önceliği afet ve depremle mücadeleye vermek zorundayız. Sorunun çözümünün merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında çok yakın bir iş birliği gerektirdiği gerçeğini de unutamayız.

Uluslararası kurum ve kaynakları da süreci başarılı biçimde dahil etmek zorundayız. STK'ları, vatandaşlarımızı bu iş birliğe dahil etmemiz gerekiyor.

İstanbul'da sadece bina güçlendirmesi için gereken kaynak en iyimser hesaplamalarla büyükşehir belediyemizin yaklaşık 5 yıllık bütçesi kadar. İstanbul’da ağır hasar alması mümkün olan olası olan bina sayısı yaklaşık 90 bin.