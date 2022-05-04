İmamoğlu'ndan gençlere: ''Susan değil, konuşan gençlik istiyoruz''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon turunu, doğduğu yer Akçaaabat ve Yomra ileçelerinde noktaladı. Akçaabatlı hemşehrileriyle bayramlaşan İmamoğlu, Yomra’da İBB olarak yapımına katkı sundukları Yomra Belediye Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’daki bayramlaşma ziyaretlerine doğduğu ilçe Akçaabat’ta devam etti. İlçedeki Ak Camii önündeki parkta toplanan hemşehrilerini kasketi ve Trabzonspor atkısıyla selamlayan İmamoğlu, konuşmasına “Ne güzel Akçaabat'ta olmak” sözleriyle başladı. Vatandaşlardan gelen “Akçaabat seninle gurur duyuyor” tezahüratına kayıtsız kalmayan İmamoğlu, “O güzel hanımefendiler, sevgili gençler, beyefendiler bunu bana söylüyor ya, benim için dünyanın en büyük ödülü. İnsanın doğduğu yerdeki insanların, böyle bir sorumluluk alan, vazife alan bir insanla gurur duymaları en kıymetli şey, en büyük ödül. Allah, beni size mahcup etmesin” dedi.



“CEVİZLİ KÖYÜ’NDEN İBB BAŞKANLIĞI’NA; ALLAH'IN BİR LÜTFU DEĞİL DE NE”

Konuşma yaptığı alandaki Ak Camii’nin çocukluk hatıraları arasında önemli bir yeri olduğunu aktaran İmamoğlu, “Rahmetli dedemin bazı gelenekleri, ritüelleri vardı. Örneğin bayram namazını Trabzon'da esnaflık yaptığı Pazarkapı Camii’nde kılardık. Ak Camii’ye de Ramazan ayında teravih namazını kılmak için gelirdi. O çocuklukta teravih namazına geldiğim ve bu camide namaz kılıp, çıkıp, dondurmacıyı bulup arada bir dondurma yemenin keyfini yaşayan Ekrem İmamoğlu, burada, Cevizli Köyü'nde Zanene'de doğacak, dünyanın en büyük şehrine Belediye Başkanı olacak. Tekrar gelecek, o Ak Cami’’nin önünde hemşehrilerine, vatandaşlarına, komşularına konuşacak. Bu Allah'ın bir lütfu değil de ne” diye konuştu.



BIYIK: “HAYAL SATTIĞIMIZI İDDİA EDİLMİŞTİ”

İmamoğlu, Akçaabat buluşmasının ardından Trabzon’daki son durağı Yomra’ya geçti. İBB’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Yomra Belediye Parkı’nda ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile bir araya gelen İmamoğlu, tesiste incelemelerde bulundu. Yapımı süren Trabzonspor Anıtı ile Bıyık’tan bilgi alan İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında açılış kurdelesinin kesileceği ve Manga konserinin yapılacağı sahneye ulaştı. Açılış öncesinde ilk konuşmayı yapan Bıyık, “Bugün açılışını yapmış olduğumuz bu alanların projelerini sunduğumuz zaman, bizlere hayal sattığımızı iddia edilmişti. Ancak biz Yomra'da evlerinde hapsolmuş olan hanımefendileri, gençleri ve çocukları sosyal yaşam alanlarıyla buluşturacağımıza dair bir sözümüz vardı. Bu sözümüzün peşinde, yapmış olduğumuz projelerimizi çok değerli Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu'na sunduğum zaman, kendisi projeye olan desteklerini sonuna kadar her seferinde devam ettirdi. Ve bugün 22 bin metrekare bir alanda, içerisinde teleskopları, basketbol sahaları, kafeteryalar, spor alanları, çocuk parkları olan, kamelyaları olan ve Yomra halkının nefes alacağı, evlerinden çıkıp sosyalleşebilecekleri bir alan ortaya çıkartmış bulunuyoruz” dedi. Bıyık, katkılarından dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu.

“SİZLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Parkın Yomra halkına hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu da alanı dolduran gençlerle birlikte Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı. Bayram buluşması için geldiği Trabzon, Rize ve Artvin’de karşılaştığı ilgiden duyduğu memnuniyeti gençlerle paylaşan İmamoğlu, “Gençler; sizin için çalışacağız. Belediye Başkanım da ben de milletvekillerimde burada gördüğünüz siyasi parti temsilcilerimiz de sizler için çalışacağız. Çalışıyoruz da hiç kuşkunuz olmaz. Ama size şu sorumluluğu veriyorum: Sizler, bizden çok daha başarılı olacaksınız. Biz, sizin başarılarınıza sadece kısa bir hazırlık yapacağız. Örneğin; Başkanımız burada bir park yaptı. Eline, emeğine sağlık. İçinde çok güzel bir Trabzonspor anıtı var. O anıt, o meydan, o park gençlerin sanat etkinlikleri yaptığı, müzik yaptığı, eğlendiği bir merkeze dönsün istiyorum. Hayalim bu. Sahibi siz olun. Şehrinize, parkınıza, meydanınıza sahip çıkın. Ve asla ve asla kendi içinizden gelen sesi söndürmeyin. Her yerde konuşun. Biz, konuşan gençlik istiyoruz, susan gençlik değil” ifadelerini kullandı.

Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen park; İmamoğlu çifti, CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Ahmet Kaya, Hüseyin Öz, Serkan Topal, Yomra Belediye Başkanı Bıyık, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve siyasi parti temsilcilerinin kestiği kurdele ile resmen açılmış oldu. Açılış sonrasında sahne alan Manga, Trabzonlu gençlere, şampiyonluk kutlamasının ardından ikinci bir unutulmaz gece yaşattı.