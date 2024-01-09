İmamoğlu'ndan yerel seçim resti: ''Bu millet size haddinizi 31 Mart’ta bildirecek''

İBB Başkanı İmamoğlu, "Siz, biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim. Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, restore edilen Ataköy Baruthane yapılarının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, konuşmasında, "Ecdadımıza sahip çıkmak çok değerli. Bu bizim hem insanlığımızın gereği, hem de İstanbul'da yaşamanın sorumluluğu. Ayrıca inancımızın da gereği. Bazen çok lafla anlatılıyor. Biz lafla değil, icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellik terkedilmiş, yok edilmeye yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o miraslarını nasıl ihya ettiğimizi, nasıl restore ettiğimizi görüyorum" sözlerini sarf etti.

İSTİSMARA İZİN VERMEYECEĞİZ

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Lafla dediğim durum şöyle; böylesi göz önünde olan yerlerin göz göre göre harabeye dönüşmesine fırsat vermişseniz ve bunu izlemişseniz bu samimi bir sahip çıkış değildir. Sadece laf, hani 'laf ola beri gele' misali söylenmiş laflar. Biz bu istismara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu istismarı yapanları, istismarlarıyla yüzleştireceğiz."

YEREL SEÇİM MESAJI

"Biz iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz, göz boyamıyoruz" diyen İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin şu mesajı verdi:

"Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası asla oluşturmuyoruz. Biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Siz-biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim; size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek."

MURAT KURUM SORUSUNA YANIT

İmamoğlu, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP'nin İstanbul için Murat Kurum'u aday göstermesi sorulan İmamoğlu, "Sayın Kurum'a hayırlı olsun demek isterim. İstanbul'da tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Cumhur İttifakı ile ilgili söyleyeceğim tek şey şu; umuyorum gayet nezaketli, faaliyet odaklı bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun" ifadelerini kullandı.

"Bizim bu dönemde odağımız 16 milyon insanımız olacak. Onlarla konuşacağız, onları dinleyeceğiz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Elbette bizim bu sürecimizde bize farklı model ya da metodlarla iyi niyetli ya da centilmence olmayan usul ve üsluplarla hareket edildiğinde ben ya da yol arkadaşlarım cevaplarını verirler."

ERDOĞAN GÖNDERMESİ

Bir gazetecinin sorusu üzerine İmamoğlu, "Ben rakibimi biliyorum, takdir halkımızındır. Kim nereye yorumlarsa" cevabını verdi.

BAKAN URALOĞLU'NA FOTOĞRAF TEPKİSİ

Murat Kurum ile Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun fotoğrafı da sorulan İmamoğlu, "Belli ki sayın Bakan'la olan fotoğraf bu işin belirli ayarları yeni rejimle bozuldu. Ülkemizin belli bakanlıkları, kurumları her ne koşulda olursa olsun bu tür ortamlara daha hassasiyetle yaklaşırlar ve yaklaşmalıdırlar" dedi.