İmamoğlu'nu 19:23 çağrısı karşılık buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Gelin bu bayramda tam saat 19.23’te İstiklal Marşımızı okuyalım” çağrısı kapsamında, Yenikapı-Hacıosman metro hattında İstiklal Marşı okunurken vatandaşlar da coşkuya eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Gelin bu bayramda tam saat 19.23’te İstiklal Marşımızı okuyalım” çağrısı kapsamında, İstanbul'da vatandaşlar kentin tüm noktalarında coşkuyla İstiklal Marşı'nu okudu.