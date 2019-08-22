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  4. 22 Ağustos 2019 19:57

İstanbul Valisi'nden Sarıyer Belediyesi'ne ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sarıyer Belediyesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Başkanlık Binasında bir araya gelen Yerlikaya’ya Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin’de eşlik etti.

İstanbul Valisi'nden Sarıyer Belediyesi'ne ziyaret
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Sarıyer Belediyesi’nin Breeam sertifikalı, doğa dostu, yeşil ve engelsiz erişim özellikleriyle dikkat çeken binasını da gezen Vali Ali Yerlikaya, Başkan Genç’i tebrik ederek başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şükrü Genç’te, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Yerlikaya İstanbul’un sorunlarına yönelik çözümleri birlikte bulmak için diğer belediyelerle de bir araya gelmeye devam edeceğini dile getirdi.

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