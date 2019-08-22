İstanbul Valisi'nden Sarıyer Belediyesi'ne ziyaret

Sarıyer Belediyesi’nin Breeam sertifikalı, doğa dostu, yeşil ve engelsiz erişim özellikleriyle dikkat çeken binasını da gezen Vali Ali Yerlikaya, Başkan Genç’i tebrik ederek başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şükrü Genç’te, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Yerlikaya İstanbul’un sorunlarına yönelik çözümleri birlikte bulmak için diğer belediyelerle de bir araya gelmeye devam edeceğini dile getirdi.