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İstanbulkart’ta markette para iadesi dönemi başladı

İstanbulkart’ta markette para iadesi dönemi başladı
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İstanbulkart sahipleri seçili marketlerde yapacakları alışverişlerde geri ödeme imkanından faydalandıracak kampanya bugün itibariyle başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart sahiplerini sevindirecek "markette para iadesi kampanyası" bugün itibariyle başladı.

Buna göre düzenlenen kampanya kapsamında CarrefourSA, A101, Bim, Migros, Şok, Hakmar gibi birçok markette tek seferde 750 TL ve üzeri Ramazan alışverişi yapan bireylere ilk harcamalarında 75 TL ve ikinci harcamalarında da 75 TL olmak üzere toplamda 150 TL nakit iade ödemesi yapılacağı açıklandı.

İstanbulkart Ramazan tarifesi kapsamında başlatılan kampanyada, toplamda 150 TL geri ödeme imkanından faydalanma süresi 9 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

Harcama yapıldığında kazanılan paralar İstanbulkart'a otomatik olarak yükleneceği ve bu ödemelerin mobil uygulama veya belirlenen noktalarda kullanılabileceği duyuruldu. Ancak nakit olarak talep edilemeyeceği vurgulandı.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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