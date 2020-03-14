İzmir'de toplu sözleşmede regl ve 30 gün ücretli babalık izni masada

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, konu hakkında konuşan İzmir Tüm Bel-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Buse Engin, “11 Martta ilk toplantımızı yaptık. Maalesef ki masada bize 0 zam önerisi geldi.

Geçen yıl yapılan ilk görüşme sonucunda da hiç bir artış teklif edilmemesine rağmen, sonraki görüşmelerden kazanım elde ederek ayrılmıştık. Bu nedenle emekçilerin oylarına sunulmaya değer bir sonuç elde edilinceye kadar görüşmelere devam edeceğiz” dedi.

Kadın çalışanlara regl izni

Emekçilerin ülkede derinleşen ekonomik krizde zorluk yaşadıklarını dile getiren Engin, “Enflasyona yenik düşüyoruz. Merkezi hükümetin yaptığı zamlar ortada. Git gide alışverişte torbalarımız daha az dolmaya başladı. 2019 yılında iyi bir sözleşme yaptık. Geçen senenin üstüne hem sosyal haklar hem de maddi artış bekliyoruz. Belediye başkanımızla olumlu bir süreç götüreceğimizden eminiz.

Taslağımız ayakları yere basan bir taslak. Sadece ücret artışını önemseyen değil sosyal hakları da önemseyen bir taslak. Kadın çalışanlara regl izini, yeni doğan çocuk babalarına 30 gün ücretli babalık izni istedik.

Kreş ve çocuk bakım evi açılması konusunda İZELMAN’ın yeni noktalarda personelin faydalanabileceği nitelikli kreş çalışmalarının devam ettiği ifade edilmiştir. İZSU, ESHOT ana hizmet binalarında bir sendika odası tahsisi için gerekli çalışmaların yürütüleceği ifade edilmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapacağı yönetmelik değişikliğinin beklendiğini ve bu değişiklikten sonra konunun değerlendirileceği ifade edilmiştir. Ayrıca idarenin kurum genelinde yaptığı ayın personeli seçimine dayanan performans uygulamasına dair, iş yeri temsilcilerimizden ve emekçilerden gelen yoğun itirazların olduğu, bu uygulamanın iş barışını bozacak nitelikte olduğu da tarafımızca ifade edilmiştir. Sendika olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Engin son olarak şunları dile getirdi:

“2019 yılında yapılan sözleşme maddelerinden yürürlüğe girmeyen maddeler, idareye bu görüşmede tekrar hatırlatılmıştır. Ulaşım kartlarının BİSİM sisteminde ve arabalı vapurlarda kullanılabilmesine ilişkin olarak, ESHOT tarafından mevcut ücret toplama sisteminde gerekli tanımlamaların hala yapılamadığı ve ancak yeni yapılacak ihale sürecinden sonra çözümlenebileceği söylenmiştir.

Harcırah Kanunu’ndan faydalanamayan personelin belirlenmesi için, ilgili daire başkanlıklarıyla sendika temsilcilerinin ortak çalışması veya çalışanların bireysel olarak dilekçe ile idareye başvurması önerilmiştir.

Zabıta çalışma düzeni için Zabıta Dairesi Başkanı ve ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ile sürecin tekrar değerlendirilmesine yönelik olarak bir görüşmenin daha yapılması kararlaştırılmıştır. Yemekhane hizmetinin genişletilmesi ve öncelik olarak işyeri temsilciliklerinin almış olduğu başvurular sonucunda önerilen İZSU Balçova, Doğal Yaşam Parkı + Çiğli Arıtma Tesisi için ortak 2 adet yeni yemekhanenin ilk etapta açılması çalışmalarına başlanacağı ifade edilmiştir.

Sokak hayvanlarını sahiplenen emekçilerin, aşı masraflarını belediye tarafından karşılanmalı önerisinde bulunduk”

