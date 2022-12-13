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Kadıköy Alan'dan yönetmenlere açık çağrı

Kadıköy Alan'dan yönetmenlere açık çağrı
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Geçtiğimiz sezon kapılarını açan ve birbirinden değerli tiyatro ve müzik gruplarını ağırlayan Alan Kadıköy, 2023 ilkbaharında sahnelemek üzere ilk prodüksiyonu için yönetmenlere açık çağrıda bulundu.

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Aralık ayında kültür sanata kapılarını açtığı Alan Kadıköy, ilk prodüksiyonunu yapmak üzere yönetmenlere çağrıda bulundu. İlkbaharda sahnelenmek üzere planlanan ilk prodüksiyona başvuru için yönetmenlik deneyimi olanlar 5 Ocak 2023’e kadar mail yoluyla ve ardından Kadıköy, Koşuyolu’nda bulunan Alan Kadıköy’ün adresine projelerini kargo yoluyla iletmeleri gerekiyor. Başvuru dosyasında yönetmenin özgeçmişi, projenin tanıtıldığı yönetmen dosyası, projede yer alacak ekibin künyesi (oyuncular ve yaratıcı ekip) ve proje metninin yer alması gerekiyor. Sektörün seçici isimlerinin bir araya gelerek değerlendireceği, sezonun prodüksiyonu olarak seçilecek proje 15 Şubat’ta Alan Kadıköy’ün web sitesinden duyurulacak ve ardından ilkbaharda sahnelenmek üzere prodüksiyon çalışmalarına başlanacak.

 

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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