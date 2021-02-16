Kadıköy Belediyesi işçileri en az 4.972 TL maaşı beğenmedi

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi greve başladı. Belediye ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 2 bin 300 işçi yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı için grev kararı alan belediye işçilerinin "en düşük 4 bin 972 TL'lik maaş teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.

Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Teklifimiz, merkezi hükümetin işçiye verdiği AGİ dahil 2 bin 825 TL 90 Kr'luk asgari ücretin üzerindedir. İşçilerimizin eline geçecek toplam net gelir, ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir." dedi.

İşte Odabaşı'nın o açıklaması:

Değerli Kadıköylüler, kıymetli komşularım;

Takip eden kimi komşularımızın da bildiği gibi, belediyemizde örgütlü olan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile uzun zamandır Toplu İş Sözleşme (TİS) masasındayız.

Ancak yapılan görüşmeler sonunda toplu sözleşme masasında uzlaşıya varamadık.



Sonuç olarak, 16 Şubat itibariyle Kadıköy Belediyesi’nde grev var.

Kamuoyuna ve işçi haklarına verdiğimiz değer nedeniyle yaptığımız bu açıklama, ön bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı bilgiler, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki; Teklifimiz, merkezi hükümetin işçiye verdiği AGİ dahil 2 bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücretin üzerindedir. İşçilerimizin eline geçecek toplam net gelir, ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz, sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir.

Teklifimiz, en düşük ücretliye yüzde 38 zamdır.

Sürecin bu noktaya gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ve işçi sınıfıyla dayanışma duygularımızı tekrarlayarak, hak arama mücadelesi veren sendikaların, sınıf bilinciyle, bütün alanlarda aynı kararlılıkta mücadele etmelerini temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.