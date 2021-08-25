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Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Yaz Festivali +1 sürpriz konseriyle kapanışını yapıyor

Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Yaz Festivali +1 sürpriz konseriyle kapanışını yapıyor

İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri olan Kadıköy’de 1 Temmuz’da başlayan Kalamış Yaz Festivali, kapanışa hazırlanıyor. Kalamış Atatürk Parkı’nda konser ve sinema gösterimleriyle dolu festivalin 30 Ağustos’ta gerçekleşecek kapanış programında müzik dünyasının sevilen isimleri Kalben ve Göksel sahne alacak.

Kadıköy’de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları, 1 Temmuz’da Kadıköy’ün farklı noktalarında yeniden başladı. Buluşmaların odak noktası Kalamış Atatürk Parkı’ndaki Kalamış Yaz Festivali oldu. Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün, +1 iş birliğiyle hazırladığı festival, 30 Ağustos’ta Kalben ve Göksel’in sahnesiyle kapanışını yapacak. Özgün müziği ve yeni nesil müzik ekolünün ülkemizdeki temsilcilerinden Kalben, 20.00’de sevenleriyle buluşacak. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin yorumcularından Göksel ise saat 21.30’da sahne alacak ve sevilen şarkılarını izleyicileriyle birlikte söyleyecek. 

Orman Köylerine Destek Paketi

Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali +1 Sürpriz konserinin biletleri Mobilet’ten erişime açıldı. Biletler, sosyal mesafe düzenini sağlamak için sembolik olarak belirlenen 1 TL üzerinden satışa sunuluyor. Bilet seçeneklerine, ülkemizde yaşanan orman yangınları nedeniyle Orman Köyleri’ne Destek Paketi kampanyası eklendi. Dayanışmanın bir parçası olmak isteyenler 50 TL ile biletlerini alırken dayanışmaya katkı sağlayabilecek. 

Festivalde son 6 gün

Festival, bir yandan pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren sanatçılara destek olmak bir yanda da bu süreci evlerinde geçirmek zorunda kalan herkese moral olmak için 1 Temmuz’da Kalamış Atatürk Parkı’nda başladı. Parkta kurulan dev sahnede bugüne kadar birbirinden keyifli konserler ve film gösterimleri gerçekleşti; sanatçılar alkışa, izleyenler sanata doydu. Festivalin kapanışına son 6 gün kala, her akşam saat 21.00’de gerçekleşecek konser programı şöyle: 

25 Ağustos, Çarşamba Evrencan Gündüz ve Uzaylılar 

26 Ağustos, Perşembe Melis Sökmen 

27 Ağustos, Cuma Adamlar 

28 Ağustos, Cumartesi Taksim Trio

29 Ağustos, Pazar Kaan Tangöze                                                                

30 Ağustos, Pazartesi +1 Sürpriz Konser Kalben ve Göksel

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi şerdil dara odabaşı
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