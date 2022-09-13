“Her Mahalleye Bir Bostan” sloganı ile hayata geçirilen Kadıköy Bostanları’nda, Kadıköylüler kendi ürettikleri ürünleri toplamaya başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve dört farklı mahallede yer alan Kadıköy Bostanları’nda hasat zamanı başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın da kendi ektiği sebze ve meyveleri topladığı hasat şenliğine katılan Kadıköylüler, sağlıklı, temiz ve ücretsiz gıdaya erişebilmenin mutluluğunu doyasıya yaşadıklarını ifade ettiler.

Nisan ayında Anadolu'nun farklı noktalarından getirilen atalık tohumlar, başvuranlar arasından çekilişle belirlenen kullanıcıları tarafından bostanlara ekildi. Ekilen ürünler arasında marul, maydanoz, kabak, fasulye, domates, biber, salatalık, çilek gibi birçok meyve ve sebze bulunuyordu. Organik üretimde doğal dengeyi bozmadan mücadele ederek, pestisit yerine doğal yöntemler kullanılan Kadıköy Bostanları’nda üvez sineği, mantar ve yaprak biti gibi zararlıları uzaklaştırmak için Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından verilen tarifler sonucunda özel doğal kürler hazırlanıyor

“HAYALLERİMİZE YÖN VERDİ”

Hasat zamanında bütün gönüllüleri bostanlarda görmekten duyduğu memnuniyeti belirten Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi “Aslında hem mutluluk, hem heyecan, hem hüzün; her şey birbirine karıştı. Bazı gönüllüler ürünlerinden ayrılamadı ve kökünden alıp bahçesine balkonuna ekmeye karar verdi” dedi. Toprakla uğraşmayı çok sevdiğini belirten bostan kullanıcısı Ediz Okumuş ise “Yaz ayları gayet verimli ürün alıyorsun. Bir şeyler yapıp topraktan kazanmak çok zevkli bir şey. Hayallerimize yön verdi. Bize başka şeyler kattı toprakla çalışmak. Güzel bir şey, teşekkür ediyoruz belediyemize” dedi. Bostan kullanıcılarından Gözde Kızılkan ise komşularıyla birlikte gayet iyi ilişkiler tuttuklarını belirterek “Ben bakamıyorsam onlar baktı, onlar yokken ben onlara yardımcı oldum. Burada bir topluluk oluşturabildik, o yüzden çok keyifliydi. Toprakla ilk defa böyle bu kadar uğraştığım bir dönem oldu. Verimini almak, onları ellerinle toplamak, yiyebiliyor olmak çok mutlu ve yaşıyor hissettirdi” dedi. Bostanda öğrendiklerini daha sonra tekrar kullanabileceğini söyleyen bir diğer bostan kullanıcısı Tülin Kara ise şunları söyledi: “Bugün son hasadımı yaptım ve çok keyifliydi. Çok mutlu olduk. Çok şey öğrendik. Domates, biber, patlıcan, nasıl yetiştirilir onları öğrendik. Emeklilikte kendi bahçemizi yaparsak buradaki öğrendiklerimizi kullanabileceğiz.” Şehir hayatında bostanların önemini vurgulayan Çiğdem Yılmaz “Faydalı bir uygulama, çok beğendik. Örneğin domatesin nerede yetiştiğini bilmeyen şehir çocukları için çok güzel oldu. Hiç bırakmak istemiyoruz. Ama şartlar dönemimiz doldu. Teşekkür ediyoruz belediyemize” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin Acıbadem, Göztepe, Moda ve Fenerbahçe’de bulunan bostanlarına kış dönemi için başvurular 15-19 Eylül tarihleri arasında bostan.kadikoy.bel.tr üzerinden alınacak. 20 Eylül günü saat 11.00’de yapılacak çevrimiçi kura çekilişi ile bostanların asil ve yedek üyeleri belirlenecek.