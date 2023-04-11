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Kadıköy'de Cadde 10K ve Cadde 21K koşuları için kayıtlar başladı

Kadıköy'de Cadde 10K ve Cadde 21K koşuları için kayıtlar başladı
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Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Sahili’nde 11 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştireceği Cadde10K ve Cadde 21K Koşu Yarışları için kayıtlar bugün başladı. Çocuk koşusu ve paten yarışının da yer alacağı etkinliğe katılmak isteyenler www.cadde21k.kadikoy.bel.tr adresinden kayıt olabilecek.

Kadıköy Belediyesi tiyatrolar, sinemalar, konserler, spor yarışmaları ve birbirinden özel daha birçok etkinlikle Kadıköylülere dopdolu bir yaz dönemi yaşatmak için hazırlıklara başladı. Bu kapsamdaki ilk etkinliklerden biri de Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilmesi planlanan Cadde 10K ve Cadde 21K Koşu Yarışları. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 bin koşucunun katıldığı yarışlara bu yıl, Cadde 21K Koşusu ile çocuk koşusu ve paten yarışı da dahil edildi.  

Caddebostan Sahili’nde 11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 10 ve 21 kilometre koşu yarışları ile çocuk koşusu ve paten yarışı için kayıt süreci bugün başladı. Caddebostan sahil yolu olan Çetin Emeç Bulvarı’ndan başlayarak Bağdat Caddesi’nde devam edecek yarışlara katılmak isteyenlerin 11 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında cadde21k.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret ederek kayıt olmaları gerekecek. Başvurularını yapan sporseverler, birbirinden sürpriz ödüllerin dağıtılacağı yarışlarla ilgili tüm detaylara cadde21k.kadikoy.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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