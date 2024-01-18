Kadıköy'de çocuklar Yarıyıl Şenliği'nde buluşuyor

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere kadar birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı.

Kadıköy Yarıyıl Şenliği, 20 0cak - 4 Şubat tarihleri arasında Defne Park Çocuk Kütüphanesi, Barış Manço Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve İdea Çocuk Ev Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci cuma günü karne alarak, 16 günlük sömestr tatiline başlayacak. Kadıköy Belediyesi de çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi için dopdolu bir program hazırladı. Kadıköy’deki çocukları yarıyıl tatilinde atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere kadar birçok etkinlik bekliyor. Kadıköy Belediyesi’nin “Çocuklar Yarıyıl Şenliğinde Buluşuyor” sloganıyla duyurduğu etkinlikler, 20 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında Defne Park Çocuk Kütüphanesi, Barış Manço Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve İdea Çocuk Ev Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Kadıköy Belediyesi’nin her yaştan çocuklar için hazırladığı programda atölyeler, tiyatro gösterimleri, konserlerin olduğu birbirinden renkli etkinlikler bulunuyor. Tatil boyunca çocuklar Ressam Robot Atölyesi, Gece Lambası Atölyesi, Ahşap Kuş Evi Atölyesi’ne katılabilecek; Müzik Kutusu ve Yıldız Elması gibi tiyatro oyunlarını izleyebilecek.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi tiyatro ekibi de sezonun ilk oyunu olan “On İkinci Gece”yi 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

KİTAP GÜNLERİ 10. KEZ KAPILARINI ÇOCUKLARA AÇIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bu yıl onuncusunu düzenlediği “Çocuk Kitap Günleri” de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Birçok yayınevinin katılım sağlayacağı Çocuk Kitap Günleri, 24-28 Ocak tarihleri arasında çocukları ağırlayacak.

OKUMA ATÖLYESİ

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde ünlü karikatüristleri de çocuklarla buluşturuyor. Karikatüristler Sevim Ak ve Behiç Ak, İdea Çocuk Ev Kütüphanesi’nde okuma atölyeleri düzenleyecek. Her etkinliğin bir kitap üzerinden gerçekleşeceği atölyelere katılacak olan çocuklar, hem çizim yapacak hem de kitap okuyacak.

ATÖLYELERE KAYIT

Barış Manço Kültür Merkezi ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ndeki atölyeler için kayıtlar yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki atölyelere (0216) 658 00 14 numaralı telefonu; Defne Park Çocuk Kütüphanesi’ndeki atölyeler için ise (0216) 414 67 22 ile (0216) 356 72 53 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilmek mümkün. Caddebostan Kültür Merkezi ve İdea Çocuk Ev Kütüphanesi’ndeki programlar için ise etkinlik tarihinde alanda kayıt oluşturulabilecek.