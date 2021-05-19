Kadıköy'de kürekler Bandırma vapuru için çekildi

Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında onlarca kişi küreklere asıldı, Bandırma Vapuru’nu spor ve teknolojiyi birleştirerek 102 yıl önce olduğu gibi İstanbul’dan Samsun’a hareket ettirdi. Kalamış Atatürk Pakı’nda düzenlenen etkinliklerde klasik araç severler ve bisikletliler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için konvoy oluşturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru’nun hikâyesi, Kadıköy’de spor ve teknolojinin birleştiği kürek ergometresi etkinliğiyle kutlandı. Kalamış Atatürk Parkı’nda başlayan etkinlikler, eğitmenler eşliğinde düzenlenen zumba ile başladı. Ardından Kalamış Atatürk Parkı’na yerleştirilen 20 kürek istasyonunda yurttaşlar gün boyunca kürek çekti, 102 yıl önce Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Bandırma Vapuru’nun İstanbul’dan Samsun’a uzanan 726 kilometrelik rotasını tamamladı. Kürek çektikçe ilerleyen Bandırma Vapuru’nun rotası, dev ekrana yansıtılarak Samsun’a ulaştırıldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da kürek çekti.

“KADIKÖY ATATÜRK’ÜN YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK”

Kadıköylülerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Odabaşı “Gönül isterdi ki daha kalabalık olalım, daha büyük etkinlikler yapalım ama sizlerin sağlığını düşündüğümüz için kontrollü bir şekilde bayram kutlaması yapıyoruz. Önümüzdeki sene bayramı daha coşkulu, Kadıköylüye yakışır bir şekilde kutlayacağız. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’dan nasıl heyecanla, coşkuyla, aşkla, ülke sevdasıyla ve vatan sevgisiyle yola çıktıysa biz de aynı coşkuyu, aynı sevdayı, aynı özgürlüğü yaşayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüdüğümüzü bir kez daha tüm Türkiye’ye, bütün dünyaya buradan duyuracağız. Kadıköy Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edecek bundan herkes emin olsun.” dedi.

KLASİK ARAÇLARDAN 19 MAYIS TURU

Kalamış’taki etkinliklerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi’nin ana binasında bir araya gelen klasik araçlar marşlar eşliğinde Moda üzerinden Kalamış’a ulaştı. Yaklaşık 100 klasik aracın eşlik ettiği konvoy, Kalamış Parkı’ndan başlayan bisiklet turunun ardından ilerleyerek Bağdat Caddesi’nde boy gösterdi.

HER YIL OLDUĞU GİBİ BİSİKLET TURU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da kilometrelerce uzunluğunda bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet kulüplerinin öncülük ettiği etkinlikte her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirdi. 12.30’da Kalamış Atatürk Parkı’ndan başlayan Bisiklet turu yine Kalamış Parkı’nda son buldu. Bisiklet turuna klasik otomobillerin de eklenmesiyle Bağdat Caddesi’nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

KADIKÖY CADDE VE SOKAKLARINDA BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram için özel olarak hazırlanmış TIR ve ses sistemi ile donatılmış araçlar Kadıköy’ün 21 mahallesine bayram coşkusunu taşıdı. TIR ve araçlar, marşlar eşliğinde Kadıköy’ün cadde ve sokaklarını şenlendirdi.