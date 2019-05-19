Kadıköy'de pedallar 100'üncü yıl için döndü

Kalamış Parkı’ndan başlayan ve yaklaşık 12 kilometre süren parkurda, Bağdat Caddesi’nde mola veren bisikletçiler Türk bayrakları ve Atatürk posteri açtı, hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyledi.

ETKİNLİKLER ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYARAK BAŞLADI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yılki adresi yine Kadıköy oldu. Gün boyu devam eden etkinlikler 09:00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda, siyasal parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve okulların yer aldığı resmi törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.





KALAMIŞ PARKI FESTİVAL ALANINA DÖNDÜ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın merkez üssü Kalamış Atatürk Parkı oldu. Gün boyunca DJ performansı ile müziğin renklendirdiği etkinlikte, katılımcılar sportif aktivitelerle doyasıya eğlendi. Özellikle çocuklar için oyun aktiviteleri hazırlandı. Kaykay gösterileri ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, fileli bir sopa ve top ile oynanan, beyzbola benzeyen Lakros sporu için gösteri maçı düzenlendi.

PEDALLAR 100. YIL İÇİN DÖNDÜ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bu yıl da her yıl olduğu gibi her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirdi. Katılımcılar ‘Her şey çok güzel olacak’ mesajları ile bisiklet sürdü. 11.00’de Kalamış Atatürk Parkı’ndan başlayan bisiklet turunda Bağdat Caddesi’nde duran bisikletliler 15’er metrelik Türk bayrağı ile birlikte Atatürk posteri açarak saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşını söylediler.





BAŞKAN ODABAŞI BİSİKLET SÜRDÜ

Bisiklete binenler arasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı da vardı. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen bisiklet turuna 7’den 70’e tüm bisiklet sürücüleri katıldı. Düdük sesleri eşliğinde bisiklet süren bisikletliler renkli görüntüler oluşturdu. Bireysel sürücülerin dışında Kadıköy’ün bisikletli bir kent olma kimliğine katkıda bulunan Bisikletli Ulaşım Platformu, Bisikletliler Derneği, Engelsiz Pedal Derneği, Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, İstanbul Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (İSBİDOS), 29 Ekim Bisikletçileri, Sahil Bisiklet grubu, Cyclist gibi önemli bisiklet topluluklarına çağrı yapıldı. Bisiklet turu yaklaşık 2 saatlik sürüşün ardından yine Atatürk Parkı’nda son buldu. Sürüş sonrasında katılımcılar, sürüş boyunca bisikletlerinin ardına bağladıkları Türk bayrağı desenli balonları gökyüzüne bıraktı.

BAĞDAT CADDESİ’NDE 100. YIL YÜRÜYÜŞÜ

19 Mayıs’ta etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında Bağdat Caddesi’nde yüz binlerce kişi ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürüyecek. Yürüyüş saat 18:00’de Suadiye Işıklar’dan başlayacak.



