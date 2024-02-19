Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sanata Gönül Veren Kartallılarla Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sekiz Renk Sanat Grubu üyeleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, sanata ve kültüre önem verdiklerini belirterek, Kartal’da hayata geçen Sanat Akademisi sayesinde geleceğin sanatçılarını yetiştirdiklerini söyledi. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’yle 7 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade etti.

Mehmet Ali Büklü Gezegen Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Basın ve Yayın Müdürü Umut Veli Develi ile Kartallı vatandaşlar katıldı.

Kartal’da Yapılan Çalışmaları ve Projeleri Anlattı

Sanata gönül veren Kartallılarla buluşan Başkan Gökhan Yüksel, 2019 yılından bugüne kadar yapılan ve planlanan projelerden bahsetti. Göreve geldikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılan protokol ile birlikte yağmursuyu çalışmalarını yaptıklarını ve bu sorunun artık Kartal’da ortadan kalktığının altını çizdi. İlçedeki yol çalışmalarının devam ettiğini, 2027 yılına kadar bu çalışmaların hız kesmeden süreceğini söyledi. Kartal Meydan Etap 1 ve 2’de planlarının tamamladığını dile getiren Başkan Yüksel, yeni dönemde tren yolunun altındaki projenin de gerçekleşeceğini ifade etti. Kartal’da cazibe noktası haline gelecek bir alan yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Yüksel, Kartal Meydan’da yeni yapılacak gayrimenkul projesi ile birlikte kapalı otopark ve alışveriş merkezinin de ilk fırsatta yapılacağını dile getirdi.

Depremi Önceliğimize Aldık

Başkan Gökhan Yüksel, deprem dönüşüm çalışmaları sayesinde, Kartal’da 100 binden fazla insanın evinin dönüştürüldüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aşevi, Gıda Bankası ve Lojistik Merkez kurduk. Tek başına yaşayan, durumu olmayan vatandaşlarımıza buradan gıda desteği verdik. Hatay’da, Antakya’da ve Defne’de mutfak ve mobil ikram araçlarını kurduk. Depremi her zaman önceliğimize aldık. Dönüşüm çalışmalarımız sayesinde 100 bin insanın evini dönüştürdük.”

Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Sanat Akademisi’ vurgusu’

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’ndeki çalışmalardan da bahseden Başkan Yüksel, sanata ve kültüre yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirterek Akademi’de 7 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Ayrıca spora yönelik çalışmalarla birlikte 6 bin çocuğun spor eğitimi aldığını ifade etti. Belediye Tiyatrosu’ndan 300 öğrencinin mezun olduğunu dile getirdi.

Başkan Yüksel, olası olumsuzluk durumlarında belediyenin Komşu İletişim Merkezi’ni arayarak her türlü taleplerini iletebileceklerinin de altını çizdi.