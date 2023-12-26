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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kadın Emeği Pazarı’nda Üretici Kadınlarla Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kadın Emeği Pazarı’nda Üretici Kadınlarla Buluştu
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı üretici kadınların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı Kadın Emeği Pazarı’nı ziyaret etti. Neyzen Tevfik Meydanı’nda bir gün boyunca açık kalan pazarda stantları tek tek gezen Başkan Yüksel, üretici kadınlarla bir araya geldi, Kartal’da kadınlara yönelik projelere önem atfettiklerini ve desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün girişimi ile gerçekleştirilen Kartal Kadın Emeği Pazarı’nda, 180 kadın girişimcinin tezgâhını tek tek ziyaret eden Başkan Yüksel, kadınlara karanfil ve yılbaşı şekeri takdim etti, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ile birlikte pazarı ziyaret eden Başkan Yüksel, Kartallı kadınların, kent ekonomisine katılması ve sosyal hayatta desteklenmesi amacıyla kurulan, ‘Kadın Emeği Pazarlarına ayrı bir önem atfettiklerini belirterek; Kartallı kadınların el emeği göz nuru; atkı, oyuncak, ev süsü ve daha birçok ürünü, bu pazarlarda satışa çıkardıklarını söyledi.

Başkan Yüksel, Kartal’da kadınlara yönelik projelerle, desteklerinin devam edeceğini ifade etti ve tüm komşularını, belirli aralıklarla Kartal’ın farklı noktalarında açılan Kadın Emeği Pazarlarını ziyaret edip üretici kadınları desteklemeye davet etti.

Öte yandan Kartal’ın mahallelerinde kurulan Kadın Emeği Pazarlarından biri daha Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi bahçesinde gün boyunca hizmet veriyor. Daimi stantların da yer aldığı pazarda, çadırlar kurularak kadın girişimcilerin ürünlerini sergilemesi için stantlar hazırlandı.  27 Aralık Çarşamba gününe kadar Uğur Mumcu Kültür Merkezi bahçesinde açık kalacak olan pazarda, pek çok farklı el emeği ürün satışa sunuluyor.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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