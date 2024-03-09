Kartal Belediyesi 8 Mart’ta Anneleri de Unutmadı

Kartal Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında; çocuğu Kreş Müdürlüğü’ne bağlı çocuk gelişim merkezlerinde eğitim alan anneleri de unutmadı. Kreş Müdürlüğü tarafından Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda anneler onuruna organize edilen programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılarak hem etkinliğe katılan annesi Aynur Yüksel’in hem de tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadınların çalışma hayatında çocuklarını büyütürken zorlanmamaları amacıyla, çocuklarını emanet edebilecekleri çağdaş ve nitelikli 14 kreşle annelere destek olan Kartal Belediyesi, bünyesindeki çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin annelerine yönelik renkli bir ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ şölenine imza attı.

Anneler; Kreş Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşen konser, müzik dinletisi, portre çizimi, teatral gösteriler, yarışmalar, balon oyunları ve karaoke şovları gibi aktivitelerle eğlenceli bir zaman geçirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliğe katılarak başta annesi Aynur Yüksel’in ve katılım sağlayan tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Kartal’ anlayışı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz

Kadınların yalnız bugün değil, her gün onurlandırılması ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kartal Belediye Başkanı: “8 Mart'ı sadece bir gün değil, kadınların her günü olarak görmek gerekiyor. Bulundukları konumlarda başarılı olan, güçlü, Atatürk İlke ve İnkılapları’nı rehber edinmiş kadınlar için açılışını geçtiğimiz günlerde yaptığımız Sabiha Bengütaş Kreşi’mizle birlikte 14 kreşimiz, hem kadınlara hem çocuklara hizmet veriyor.

Bunların sayısını yeni dönemde artıracağız. Kadın girişimcilere yönelik desteklerimizle birçok ev kadını, meslek sahibi olarak ekonomik özgürlüğünü kazandı. İlgili müdürlüğümüzle birlikte kadınlara yönelik proje ve çalışmalar üretiyoruz.

Yeni dönemde de ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Kartal’ anlayışıyla çalışmalarımıza aralıksız devam etmek gayemiz var. Dediğimiz gibi Kartal’ımız için Daha Yapacak Çok Şeyimiz Var. Bu vesile ile başta sevgili annem Aynur Yüksel’in ve siz kıymetli annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya 8 Mart Kadınlar Günü şölenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve annesi Aynur Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, birim müdürleri, Kartal’ın kadın muhtarları, kreş öğretmenleri ve kreşli miniklerin anneleri katıldı.