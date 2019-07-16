Kartal Belediyesi Devasa Bir Kurban Pazarı Hazırlıyor

Kartal Kaymakamlığı ve Kartal Belediyesi’nin 2019 yılı için kurban satış ve kesim alanı olarak belirlediği Kordonboyu Mahallesi sınırları içinde yer alan eski Eczacıbaşı arazisinde çalışmalar başladı.

2016 yılında da kurban satış ve kesim alanı olarak kullanılan alanda Kartal Belediyesi ekipleri tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı. 48 bin metrekare büyüklüğe sahip alan, düzleştirilerek zeminine asfalt kırığı ve mıcır serildi, arazideki otlar temizlendi. Büyükbaş ve küçükbaş için iki ayrı kesimhanenin inşa edildiği alana, aydınlatma direkleri konularak vatandaşların kurbanlarını rahat ve hijyenik bir ortamda kesmeleri sağlanacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçede kurbanlık alan hazırlıklarına başlayan Kartal Belediyesi, Kordonboyu Mahallesi’nde bulunan 48 bin metrekare büyüklüğündeki arazide çalışmalara başladı. Eski Eczacıbaşı Fabrikası arazisi olarak bilinen bölgede, gün boyunca iş makineleri çalışarak alanı düzleştirdi, zemine asfalt kırığı ve mucur serdi. Arazide büyüyen otlar da ekipler tarafından temizlenirken bir taraftan da büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimi için 2 ayrı özel alan inşa edilmeye başlandı.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, 48 dönümü aşan büyüklüğe sahip arazi, 230 civarında parsele bölünecek. 11 Ağustos 2019 tarihinde kutlanacak olan Kurban Bayramı’na 1 ay kala çalışmalara başlayan Kartal Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahat ve sağlıklı bir ortamda satın alıp kesmeleri için söz konusu arazide her türlü tedbiri almaya başladı. Yaklaşık 1 hafta içinde bitmesi planlanan çalışmalar sonucunda, İstanbul’un en büyük kurban satış alanlarından biri faaliyete geçecek.