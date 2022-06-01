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Kartal Belediyesi Personeline ‘Koşullanmış Tutum ve Önyargı’ Eğitimi

Kartal Belediyesi Personeline ‘Koşullanmış Tutum ve Önyargı’ Eğitimi

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; belediye personeline yönelik, günlük hayatta ve aynı zamanda çalışma ortamında iş barışının güçlendirilmesi amacıyla ‘Koşullanmış Tutum ve Önyargı’ adlı bir eğitim semineri düzenledi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde görevli eğitmen Nurcan Hayta tarafından verilen interaktif eğitimde, çalışanların ne derecede koşullanmış ve önyargılı davranış sergiledikleri test edildi.

Eğitimin devam eden bölümlerinde eğitmen Nurcan Hayta, özellikle çalışma ortamında önyargılı davranışların; çalışılan kuruma ve önyargılı davranışı sergileyen personele verdiği zarara dikkat çekti.

Eğitimin sonunda ise katılımcılar, eğitimle alakalı merak ettikleri soruları konuşmacıya yöneltti.

Kartal’a En Güzel Şekilde Hizmet Edebilmek İçin Kurum İçi Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kurum içi eğitimlerin önemine dikkat çekerek; “Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kurum içi eğitimlerimize devam ediyor. Kartal’a en güzel şekilde hizmet edebilmemiz için; personelimizin kurum içi eğitimlerini sağlamaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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