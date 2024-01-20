Kartal Belediyesi’nden Kimsesiz Çocuklara Anlamlı Etkinlik

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar için yüzlerini gülümseten anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kendileri için hazırlanan spor parkurunda birbirleriyle birinci olmak için yarışan çocuklar, müzik dinletisi ve gün boyu süren çeşitli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda kimsesiz çocukları yalnız bırakmamak amacıyla söz konusu etkinlikleri gerçekleştiren Kreş Müdürlüğü, devlet koruması altındaki çocukların sosyal hayatlarını güçlendirmek için çeşitli etkinliklerle çocuklarla bir araya geliyor.

Kreş Müdürlüğü son olarak Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri bahçesinde yer alan futbol sahasını kullanarak çocukların yarışabileceği bir parkur hazırladı ve unutulmaz bir gün geçirecekleri etkinliği organize etti. Yarış parkurunda ter döken çocukların birbirleriyle yarışırkenki heyecanı ise görülmeye değerdi.

Parkurda yarışan çocuklara madalyaları ve satranç setleri verildi

Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri Müdürü Kenan Arslan da yer alarak çocukların eğlencesine ortak oldu.

Yarışın tamamlanmasının ardından Kreş Müdürlüğü personeli, yorgunluklarını dinlenerek atmak isteyen çocuklar için Neriman Sami Türkdoğan Aşevi’nde hazırlanan yemekleri çocuklara ikram etti.

Yemeklerini yerken dinlenen çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan müzik dinletisine katıldı. Sevdikleri müziklerle ruhlarını doyuran çocuklar için çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Gün boyu süren etkinliklerin ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars tarafından parkurda yarışan çocuklara, madalyaları verilerek satranç seti hediye edildi. Madalyasını alan çocuklar, dilek ağacına gelerek dileklerini yazdı.

Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli

Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri Müdürü Kenan Arslan öncelikle bu etkinliğin organize edilmesini sağlayarak çocukları yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, Dr. Dilek Kars’a, Hilal Kıraç ve etkinlikte emeği geçen tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.

Düzenlenen etkinliğe dair açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de devlet koruması altındaki çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu kaydederek: “Çocuklarımızın geleceğini hep beraber kuracağız, el ele onlara daha güzel bir hayat sunmak için mücadele edeceğiz. Dilek ağacına yazdıkları dilekleri, Kartal Belediyesi olarak elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışacağız. Çünkü onların mutluluğu her şeyden önemli” dedi.