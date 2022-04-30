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Kartal Belediyesi’nden Ramazan Bayramı’nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Kartal Belediyesi’nden Ramazan Bayramı’nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arefe günü ile bayramın 1 ve 2’inci günü olmak üzere 3 gün boyunca yapılacak. Kartallı vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmek amacıyla düzenlenen ücretsiz seferler ile vatandaşlar sevdiklerinin ebedi istirahatgâhına ulaştırılacak.

Kartal Meydanı’nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak. 

Gün içinde ring yaparak vatandaşlara hizmet verecek servislerin saatleri ise şöyle; 

Kartal Belediyesi’nden Ramazan Bayramı’nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli mezarlıkları

 Gidiş Saati      /  Dönüş Saati

10.00                       10.45

11.30                       12.15

13.00                       13.45

14.30                       15.15

16.00                       16.45

 Osmangazi Mezarlığı  

Gidiş Saati      /  Dönüş Saati

10.00                       11.00                                             

12.00                       13.00                                             

14.00                       15.00                                       

16.00                       17.30                     

Etiketler Kartal Belediyesi gökhan yüksel
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