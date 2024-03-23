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Kartal Belediyesi’nin acı günü

Kartal Belediyesi’nin acı günü
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Uzun yıllardır Kartal Belediyesi’nde görev yapan, 4 buçuk yıllık Basın Yayın Müdürü görevinin ardından Kasım ayında Ruhsat Denetim Müdürü olarak atanan Hüseyin Caner Güler, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Merhumun cenazesi, 23 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 16.00’da Kartal Cemevi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında saat 16.30’da yıllardır görev yaptığı Kartal Belediyesi önüne getirilecek, burada gerçekleştirilecek tören sonrasında, Soğanlık Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Aracı olmayanlar için Kartal Belediyesi önünden servis araçları hareket edecektir.

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