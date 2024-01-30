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Kartal’da Başkan Yüksel Öncülüğünde Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kartal’da Başkan Yüksel Öncülüğünde Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Trakya üzerinden gelen ve İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı uyarısı üzerine ilçe genelinde gerekli önlemleri almak üzere ilgili birimlerden sorumlu tüm ekibi ile birlikte Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Yerleşkesinde, Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel öncülüğünde gerçekleşen toplantıya; Kartal Belediyesi’nin ilgili Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Beklenen kar yağışı ve don olaylarından Kartallı vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için; Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden toplam 60 personel teyakkuz halinde beklerken, her türlü olumsuz hava koşullarına karşın ekiplerin 7/24 hazır olacakları noktalar belirlendi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün ise havanın 0’ın altına düşmesiyle birlikte tuzlama çalışmalarına başlamalarının talimatı verildi.

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Belediye Ekipleri Teyakkuzda 

Başkan Gökhan Yüksel, toplantıda kar yağışıyla birlikte yapılacak çalışmaların yanı sıra ilçede yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı önlemlerin alındığını ifade etti.

Tuzlama çalışmalarından, sokak hayvanlarına kadar pek çok farklı konuda önlemlerin gözden geçirildiği toplantıda, E5 altı ve E5 üstü tuz stok noktalarının hazırlandığının da altı çizildi. Olası ağaç devrilmesi gibi olaylara müdahale için de ayrıca bir ekip oluşturuldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtmak ve sıcak çorba ihtiyacına cevap vermek için tüm hazırlıklarını tamamladı, Kartal Belediyesi’nin Neriman-Sami Türkdoğan Aşevinde pişen sıcak çorbalar, Kartal’ın belli noktalarında vatandaşlara ikram ediliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü de düzenli olarak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını gidermek için gerçekleştirdiği mama dağıtım çalışmalarının yoğunluğunu artırdı. Hayvanların öbekleştiği tüm noktalar ile özellikle insanların ulaşmasının zor olduğu Aydos Ormanı gibi alanlara mama dağıtımı için yoğunluk verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklar için de vatandaşlar için Komşu İletişim Merkezi’nin 444 4 578 numaralı hattının 7/24 hizmet vereceğini ifade etti.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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