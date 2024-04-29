Kartal'da satranç turnuvasında hamleler yarıştı

Kartal Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği Satranç Turnuvası’nda hamleler yarıştı. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Satranç İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve 2 gün süren turnuvaya farklı kategorilerde 270 satranç sporcusu katıldı.

Kartal Belediyesi Makine Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde başlayan turnuvanın açılış hamlesini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına etkinliğe katılarak satrancın en önemli spor dallarından biri olduğunu vurgulayan Uçar, ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı, ilçemizin dört bir yanında büyük coşkuyla kutladık. Böylesi anlamlı bir etkinlikte siz genç kardeşlerimle bir araya gelmekten çok mutluyum. Sizleri her alanda düşünen Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel şu an içerisinde bulunduğumuz Makine Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’ni, memleketimizi teknolojide üreten konuma getirmeniz için, kendinizi geliştirebileceğiniz bir ortam olarak sundu. Bugün burada olan tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Adem Uçar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından satranç tahtasında ilk hamleyi yaparak turnuvayı başlattı.

Turnuvada Hamleler Yarıştı

İki gün boyunca tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada 08 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı, 16 yaş ve altı olmak üzere 4 kategoride 270 satranç sporcusu yarıştı.

6 tur, 35 dakika+30 saniye düşünme süresinde yapılan turnuva sonunda, her bir kategorinin dereceye girenlerine ödülleri takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm katılımcılara ise günün anısına anahtarlık hediye edildi.

Sporculara Ödülleri Takdim Edildi

Çekişmeli geçen turnuvanın son gününde 16 yaş ve altı genel ve 16 yaş ve altı kadın kategorilerinde dereceye giren sporculara; Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Serkan Taş, 12 yaş ve altı genel, 12 yaş ve altı kadın sporculara Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, 10 yaş ve altı genel, 10 yaş ve altı kadın sporculara Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, 8 yaş ve altı genel, 8 yaş ve altı kadın sporculara Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz madalya, kupa ve hediye çeklerini takdim etti.

‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporcular şöyle;

16 yaş altı genel kategorisi

1. Yağızalp Timurkutluk

2. Ahmet Suat Candaş

3. Semih Aslan Ceylan

16 yaş altı kadın kategorisi

1. Berra Betül Şişman

2. Zehra Bayram

3. Elif Sena Tündar

12 yaş altı genel kategorisi

1. Taha Cicin

2. Kerem Karagülle

3. Zeynep Mira Tosun

12 yaş altı kadın kategorisi

1. Zeynep Mira Tosun

2. Asya Nazlı Danışmaz

3. Zeynep Çopur

10 yaş altı genel kategorisi

1. Kerem Ok

2. Asya Karbo

3. İnanç Kılıç

10 yaş altı kadın kategorisi

1. Asya Karbo

2. Bera Kolçak

3. Hira Zeynep Güney

8 yaş altı genel kategorisi

1. Evren Ünlüsan

2. Emir Pars Demiroğlu

3. Mustafa Bilgin Ertürk

8 yaş altı kadın kategorisi

1. Elif Eren

2. Bilge Arslan

3. Elif Zehra Serin