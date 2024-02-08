Kartallı Kadınlar, 'Bir Bilene Danışıyorum Kadın Buluşması'nda Bir Araya Gelecek

Kartal Belediyesi, toplumsal yaşamda kadınların karşılaştığı sorunlar ve zorluklara destek olmak amacıyla, 'Bir Bilene Danışıyorum Kadın Buluşması' kapsamında bir dizi eğitim düzenleyecek.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kartal Gönüllüleri tarafından, Kartal'da yaşayan kadınların İhtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanan eğitimler, 9 Şubat Cuma günü saat 11.00'de başlayacak. İki oturum halinde yapılacak eğitimler Kartal Belediyesi Eğitim Çadırı'nda gerçekleştirilecek.

'Bir Bilene Danışıyorum Kadın Buluşması' eğitimlerinin ilk oturumunda; Bağımlılıkla mücadele ve ailelere düşen görevler, Kartal ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anlatılacak. Eğitimlerin saat 11.45'de yapılacak olan ikinci oturumunda ise; Kadına yönelik şiddetle ve mücadele, 6284 sayılı kanun koruma ve önleme tedbirleri Avukat Sezen Ezer tarafından aktarılacak.