KİHEP eğitimini Antalya'da veren tek belediye Konyaaltı oldu

Konyaaltı Belediyesi ‘kadın odaklı belediyecilik’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda bir ilke imza atan Konyaaltı Belediyesi, Türkiye’de 54 ilde gerçekleştirilen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediyesi bu eğitimi Antalya’da veren tek belediye oldu. 34 kadının katıldığı 16 hafta süren eğitim Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi’nde (KOSSİM) sosyal hizmetler uzmanı Yasemin Kotan tarafından verildi. 4 ay süren eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kadınlar düzenlenen sertifika töreninde sertifikalarını aldılar.

KADINA ŞİDDETİ EĞİTİMLE ÖNLEYEBİLİRİZ

Sertifika törenine katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, eğitim programına katılan kadınlara ve eğitmenlere teşekkür etti. Başkan Kotan, “Bu eğitim Antalya’da ilk defa Konyaaltı Belediyesi’nde yapıldı. Eğitimlerimizi sürdüreceğimizin sözünü de burada veriyorum. Sizlerin bu eğitimi almanız eğitici olarak sahada bulunmanız bizim için çok önemli. Şu anda kadın cinayetlerinden, kadına şiddete kadar kadının yeri ülkemizde kötü bir noktada. Bunun önüne ancak eğitimle geçebiliriz. Örgütlenerek geçebiliriz. Her Cumhuriyet Halk Partili belediyenin ve her sosyal demokrat belediyeciliği kendisine ilke edinmiş her belediye başkanının bu noktada adım atması gerektiğini düşünüyorum. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız” dedi.

KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ AÇACAĞIZ

Konyaaltı Belediyesi olarak kadın odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Kotan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentimizde kadınlarla alakalı her yaptığımız işi öncelikli tutuyoruz. Parklarımızı yaparken aydınlatma çalışmalarını yaparken, kariyer merkezindeki iş olanaklarına kadar her aşamada kadınları öncelikli tutuyoruz. Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Kadın Dayanışma Merkezi açmak için de çalışmalarımız devam ediyor.”

17 BİN KADINA ULAŞTIK

KİHEP Program Sorumlusu Hande Yüksel ise, programın önümüzdeki yıl 30. yılını dolduracağını söyledi. Yüksel, “Program Türkiye’de 54 ilde gerçekleşti. Programımız ile 17 bin kadına ulaştık. Bugün burada 34 kadına daha sertifika vereceğiz. Çok heyecanlıyız. KİHEP ile yolu kesişen her kadın kendi hayatında bir takım dönüşümler yaşıyor. Sonrasında da çevresindeki kadınların hayatını etkiliyor. Programa katılan 34 kadına, 16 hafta boyunca programın sürdürülebilir şekilde olmasını sağlayan tüm belediye çalışanlarına ve Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Cem Kotan kadınlara sertifikalarını takdim etti. Toplu fotoğraf çektiren kadınlar hep bir ağızdan “Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde” adlı şarkıyı söyledi.