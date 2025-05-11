FETÖ'den el konulmuştu... Kadir Topbaş'ın damadının daireleri satışa çıktı

TMSF, internet sitesinden yayınladığı ilan ile FETÖ'den hüküm giyen eski TUSKON üyesi iş insanı Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait Koru Florya projesindeki 18 lüks daireyi satışa çıkardığını duyurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada 21 Şubat 2020'de karar çıkmıştı.

Mahkeme, sanıklar hakkında “FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetmişti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), internet sitesinde yayınladığı ilan ile FETÖ'den hüküm giyen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sahibi olduğu "Aydınlı Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş.'ye ait taşınmazları satışa çıkardı.

Bakırköy sınırları içindeki Koru Florya Projesi'nde yer alan ve fiyatları 31,9 milyon TL ile 44 milyon TL arasında değişen 16 daire satışa çıkarıldı.

TMSF'nin ilanında "Şirket mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda listelenen taşınmazlar, ilgili sütunda yazılı muhammen bedeller üzerinden, Açık Teklif ve Açık Artırma yöntemi ile aşağıdaki adreste sıra numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8 olan gayrimenkuller için 13/05/2025 günü saat 11:00’de ve sıra numaraları 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 olan gayrimenkuller için 13/05/2025 günü saat 14:00’de yapılacak ihaleler ile satılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İlan detaylarında, söz konusu daireler için son teklif zamanının 12 Mayıs (Pazartesi) 2025 saat 16.00 olduğu belirtildi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; yine TMSF sitesindeki Kavurmacı'ya ait Pls Marka Pazarlama Tic. Ltd. Şti. Taşınmaz Satış İlanı'nda ise, "Şirket mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda listelenen taşınmazlar, ilgili sütunda yazılı muhammen bedeller üzerinden, Açık Teklif ve Açık Artırma yöntemi ile aşağıdaki adreste 13.05.2025 tarihinde saat 10.00’da yapılacak ihale ile satılacaktır." denildi.

Bu iki gayrimenkulün değeri ise 34,8 milyon TL ile 36,1 milyon TL olduğu görüldü. Bu ihale için de son başvuru tarihinin 12 Mayıs (Pazartesi) 2025 saat 16.00 olduğu kaydedildi.