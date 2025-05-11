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  5. Sergen Yalçın'dan şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
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Beşiktaş'ın efsanelerinden çifte kupalı Sergen Yalçın, futbol yorumculuğu yaptığı programda Fenerbahçe için dikkat çeken ifadeler kullanıp sürpriz bir teklifte bulundu..

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini Ekol TV'de değerlendirdi.

Galatasaray'ın Osimhen'i tutup 1-2 takviye yapması halinde gelecek sezon da favori olacağını belirten Sergen Yalçın, "Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Osimhen giderse de Galatasaray yenisini alır. Galatasaray, iyi santrforlar buluyor. İyi araştırırsan ve iyi para verirsen oyuncu var" yorumunu yaptı.

Candaş Tolga Işık'ın "Fenerbahçe neden bulamadı o zaman?" sorusuna cevap veren Sergen Yalçın, "Ben vereyim hemen 5 tane isim. Çok merak ediyorlarsa ben hemen Avrupa'dan 5 tane isim vereyim. 1 değil, 5 tane vereyim. Zor değil yani bu. Sadece araştırın. Avrupa'da çok önemli santrforlar var, Osimhen gibi tutunamayanlar var, genç olup çıkış yapmak isteyenler var. Yeter ki araştırın, hazıra konmayın" şeklinde konuştu. 

Son olarak Barış Alper Yılmaz'a değinen Sergen Yalçın, "Barış Alper için ortalamanın altında olduğunu düşünmüyorum. Ben ortalamasının bu olduğunu ve Galatasaray'a 2 senedir çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok başarılı. Barış Alper 10 üzerinden 7-8 oynuyorsa büyük iş" diyerek sözlerini tamamladı.

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Etiketler Fenerbahçe sergen yalçın Fenerbahçe Jose Mourinho transfer teklif
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