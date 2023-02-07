Konyaaltı Belediye Başkanı Esen deprem bölgesinde

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dünden bu yana iki büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş’ta ekiplerle birlikte kurtarma çalışmalarına katıldı.

Konyaaltı Belediyesi, ülke genelinde 10 şehirde etkili olan depremin ardından hemen harekete geçerek bölgeye yardım kamyonlarını sevk etti. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir yandan yardım organizasyonu devam ederken, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremin yıkıcı etkisinin ortaya çıktığı andan itibaren, belediye ekiplerinden önce bölgeye giden Başkan Esen, arama kurtarma çalışması yapan ekiplerle birlikte vatandaşların yanında yer aldı.

ÇADIR VE UYKU TULUMU İHTİYACI

Ülke tarihinin en ağır afetlerinden birinin yaşandığını ifade eden Esen, bölgede yaşanan trajedinin, televizyon ve sosyal medyada görünenden çok daha ağır olduğunu söyledi. Enkazda kalan vatandaşların bir yandan da soğuk hava şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını kaydeden Esen, “Buradaki afetzedelerimizin en çok çadır, eksi derecelere dayanıklı uyku tulumu, ısınma ve gıda ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Yardım kampanyamıza destek veren yurttaşlarımızın özellikle çadır ve eksi derecelere dayanıklı uyku tulumuna öncelik vermesi çok önemli. Ekiplerimiz Antalya’da yardım organizasyonları düzenlerken, biz de burada bire bir vatandaşımızın yanında olmak için geldik. Yolda olan ekiplerimizin de ulaşmasıyla bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun’’ dedi.