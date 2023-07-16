Konyaaltı Belediye Başkanı Esen kanaat önderlerini dinledi

﻿ Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Kanaat Önderleri Platformu üyeleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Başkan Esen, Sivil Toplum Kuruluşları ile sık sık bir araya gelerek istişareler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya genelinde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Esen çalışmalarını, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaştan gelen taleplere göre planladıklarını ifade etti. Esen, bu kapsamda Antalya Kanaat Önderleri Platformu Başkanı İbrahim Bodur ve platform üyeleri ile bir araya geldi. Türkiye siyasetinin son yıllarda çok fazla kutuplaştığını ve siyasetin ‘ya oradasın ya burada’ denildiği bir ortama sürüklendiğini belirten Esen, ‘’Kanaat Önderleri Platformu’nun ‘biz orada da değiliz, burada da değiliz’ söylemi çok değerli. Siyasetçilerin sizleri dinlemesi lazım. Sizleri yanına çekerek bir siyasi güç elde etmek için değil, sizin ne söylediğinizi de duymaları lazım. Mesela, kendi bölgelerindeki sorunların sizler tarafından daha objektif bir şekilde değerlendirildiğini bilmeleri lazım’’ dedi.

ESEN: “HER ZAMAN YANINIZDAYIM”

Türkiye’de siyasetin, hangi partinin ne kadar oy aldığı konusunu aşan köklü değişiklikler yaşadığını aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen şöyle devam etti:

“Mesela 2010 ve 2017 referandumları partiler üstü durumlardı. Özellikle ülkedeki hükümet sisteminin değiştirildiği 2017 referandumunda sizler gibi kurumların varlığı önemliydi. Bir siyasi parti bugün en doğru şeyi söylese bile, maalesef bu kutuplaşmalar nedeniyle karşı tarafa gönül vermiş arkadaşlar tarafından ön yargıyla karşılanıyor ve reddediliyor. Doğru mu, yanlış mı değerlendirilmeye tabi tutulmadan reddediliyor. İşte o noktada sizler devreye girdiğinizde gerçeğin ortaya çıkması ve vatandaşın doğru tarafta olması anlamında katkınız oluyor. Sizleri ağırlamaktan çok mutlu oldum. Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim” dedi.

BAŞKAN HEP YANIMIZDA OLDU

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’i Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı sürecinden bu yana tanıdığını belirten platform başkanı İbrahim Bodur ise, “Gecenin üçünde de arasak, beşinde de arasak kendisi hemen telefonunu açar. Bir vatandaşın derdi, sıkıntısı olduğunda hemen çözer. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarımızda hep yanımızda olmuştur. Belediye başkanı olduktan sonra parti rozetini çıkarıp, ben halkın belediye başkanıyım diyen bir insandır. Sağcısıyla, solcusuyla, muhafazakârıyla, herkesle bir arada olmuştur’’ şeklinde konuştu. Bodur, Başkan Esen’e platform üyelerini tanıttıktan sonra, önümüzdeki günlerde yapacakları etkinliklerden söz etti.