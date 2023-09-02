Konyaaltı Belediye Başkanı Esen’e onur ödülü

Korkuteli Mantar Evi’nde her yıl düzenlenen Ubuntu etkinliklerinin bu yıl altıncısı düzenlendi. Ubuntu’nun bu yılki Onur Ödülü Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e verildi.

Ubuntu gönüllüleri tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen Ubuntu etkinlikleri Korkuteli Mantar Evi’nde gerçekleştirildi. Ubuntu Yayınevi yazarlarının okur buluşmalarıyla başlayan etkinlik, söyleşilerle devam etti. Farklı müzik gruplarının da sahne aldığı etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı. Ubuntu gönüllüleri tarafından her yıl bir kişiye verilen Ubuntu Onur Ödülü bu yıl Başkan Esen’e verildi. Bu ödülü almanın kendisine bambaşka bir ağırlık yüklediğini ifade eden Esen, ‘’Umarım buna layık olurum. Beni bu ödüle layık gören bütün dostlara teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘’LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM’’

Ödül töreninden sonra konuşmasına devam eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ankara’da, üniversite yıllarında karşılaştığı zorluklardan söz etti. Yaşadığı zorluklar sürecinde sorguladığı şeylerin yanıtını Ubuntu felsefesinde bulduğunu ifade eden Esen, bu topluluğa bu sebeple kendini çok yakın hissettiğini söyledi. Dünyanın daha adil ve eşit bir yer olması için olanın olmayana vermesi gerektiği düşüncesiyle yaşadığını aktaran Başkan Esen, ‘’İnanıyorum ki dünya bir gün bu duruma gelecektir. İnşallah bir gün insanlar, sadece kendisini kurtarmanın yetmediğini, başka insanları da kurtarması gerektiğini fark eder. Umarım yaşarken bunu görürüz. Çocuklarımıza böyle bir dünya kalsın istiyorum.’’ Dedi.

UBUNTU TÜRKİYE’YE YAYILSIN

7-8 yıl önce bir yola çıktıklarını ve bir sosyal proje hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Mantar Evi işletmecisi İsmail Gülel ise, Ubuntu felsefesini bütün Türkiye’ye yaymak istediklerini aktardı. Ubuntu etkinliklerinin bu yıl altıncısını düzenlediklerinin altını çizen Gülel, ‘’Bu yılki onur ödülümüzü Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e vermeye karar verdik. Özellikle son 2 yıldır Ubuntu felsefesine hiçbir karşılık beklemeden verdiği desteklerden dolayı bu ödülü veriyoruz. Semih Başkanımızın yolu ve bahtı açık olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz’’ dedi. Başkan Esen etkinlik sonunda Ubuntu Salonu’nda bulunan anı defterini doldurdu.