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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: ''Gastronomi turizmine önem veriyoruz''

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: ''Gastronomi turizmine önem veriyoruz''
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Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ile protokol imzalayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu protokolle Antalya’nın gastronomi turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaklarını kaydetti. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Antalya’nın tek yönlü turizm kenti olmaması için çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AGYİD Başkanı Zeki Özen ile imzaladıkları protokolle kentin gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Antalya’nın sadece doğal güzellikleri ile bile her yıl milyonlarca turisti çektiğini belirten Esen, doğal güzelliklerin yanı sıra farklı turizm alanlarında da Antalya’yı daha gözde bir kent yapmak istediklerini kaydetti. Turizmin Antalyalılar için büyük bir istihdam alanı olduğunu söyleyen Başkan Esen, “Kentimizin turizmini ne kadar çeşitlendirirsek yurttaşlarımız için o kadar iş sahası açılacak. Amacımız, her mevsim turist çekebilmek. Bugün gastronomi alanında ortak bir protokol imzaladık. Bu protokol ile kentimizin yemeklerini daha iyi tanıtmayı ve kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Nasıl ki spor turizmine katkı yapmak için uluslararası organizasyonlar düzenliyorsak diğer alanlarda da bu gelişimi sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Protokolün kentimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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