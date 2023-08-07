Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen manilerle karşılandı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18’inci Alim Pınarı Yayla şenliklerine katıldı. Alim Pınarı’na yaptığı hizmetler sonrası yayla sakinleri tarafından manilerle karşılanan Başkan Esen, Alim Pınarı’nı Antalya’nın en güzel yaylalarından biri haline getireceklerini söyledi.

Nüfusunun büyük bölümünü Karatepe Mahallesi sakinlerinin oluşturduğu Alim Pınarı Yaylası’nda geleneksel hale gelen yayla şenliklerinin 18’incisi gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi’nin katkılarıyla Alim Pınarı Yaylası Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen şenliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı. Alim Pınarı Yaylası’nın uzun yıllardır çözülemeyen yol sorununu yayla şenliğinden kısa süre önce çözüme kavuşturarak yayla sakinlerinin yüzünü güldüren Esen, şenlik alanına geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

ESEN ADINA MANİ YAZILDI

Şenliğin sunucusu tarafından Başkan Esen’e ithafen yazılan ve seslendirilen ‘’Semih Esen Başkan Derler O’nun adına/Ne zaman sıkışsak yetişir yaylamızın imdadına/Yüreği Büyük, yüzü güleç yiğit adam/Bu halk doyamadı hizmetlerinizin tadına/Yayla başlamadan yolları yaptı/Başkaları gibi düz gitmedi, bu yana da saptı/Siz ne dersiniz bilmem ama, bence şimdiden oyları’’ kaptı şeklindeki mani vatandaşlar ve Esen tarafından uzun süre alkış aldı.

‘’HZ. HÜSEYİN’İ HATIRLAMALIYIZ’’

Alim Pınarı’nın, Alevi Bektaşi kültürüne mensup Tahtacı’ların yaylası olduğunu ifade eden Başkan Esen, ‘’Şenlik günü aynı zamanda aşure gününe de denk geldi. Burada matem orucu tutan dostlarımızın da olduğunu biliyorum. Bu anlamda, tutulan oruçların da hak katında kabul olmasını diliyorum’’ dedi. Dünyadaki bütün insanların Hz. Hüseyin’i tekrar tekrar hatırlaması gerektiğinin altını çizen Başkan Esen, ‘’Herkesin, Hz. Hüseyin’in şahsında ve onun hayat hikayesinde, insanlığa dair erdemleri, dürüstlüğü, düzgünlüğü, vefayı, ölsen de dostunu satmamayı tekrar hatırlamasını ve gitgide daha fazla insan tarafından bu değerlerin benimsenmesini diliyorum’’ dedi.

ŞENLİĞE KATILAN İLK BAŞKAN

Şenlik öncesi Alim Pınarı’nın yol sorununu çözüme kavuşturmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Buradaki hizmetlerimiz devam edecek. Burayı çok daha güzel, Antalya’nın en bilinen yaylalarından biri haline getireceğiz. Burası bunu hak ediyor. Hepinizi seviyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Alim Pınarı Yaylası Derneği Başkanı Özer Gök ise, 18 yıldır yapılan bu şenliğe ilk defa bir belediye başkanının katıldığını vurgulayarak, Başkan Semih Esen’e teşekkür etti.