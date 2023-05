Konyaaltı ‘Gençlik Şöleni’ne hazır

Konyaaltı Belediyesi’nin, belediye hizmet binası önünde gerçekleştireceği ve içerisinde 14 farklı etkinliğin yer aldığı ‘Gençlik Şöleni’ programında vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak.

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, hazırladığı bir dizi etkinlikle kutlayacak. 19 Mayıs Cuma günü saat 13:00’te Belediye Hizmet Binası önünde Dj Performansı ile başlayacak etkinlikler, gün boyunca her yaştan vatandaş için etkinlik ve konserlerle devam edecek. Saat 14:00’te Lb Club Dance Sahne Senin, Show Sotp Dance ve Chi Studio Grup, Antalya Tango Dans Okulu’nun sahne alacağı etkinlikler, 15:45’te The Preachers konseriyle 19 Mayıs coşkusunu sürdürecek. Brezilya Dans Gösterisi ve Antalya Sirk Okulu, 35x07 Orkestrası ve Africa Akrobasi Gösterisi performansları da gündüz bölümünde vatandaşla buluşacak.

GÜN BOYU SÜRECEK

Çocukların da unutulmadığı ve gün boyunca Survivor Eğlence Parkuru ile Dans Akrobasisi gibi etkinliklerin yer alacağı 19 Mayıs Gençlik Şöleni coşkusu, 19:00’da başlayacak olan Grup Santral konseriyle devam edecek. 19:50’de ise Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu farklı yörelerin kendine has halk oyunlarını izleyenlerle buluşturacak. 20:30’da Grup Sekiz Beş ve 21:30’da da White Magic’in sahne alacağı 19 Mayıs etkinlikleri, 22:30’daki Dj performansıyla sona erecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamak için bütün hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum’’ dedi.