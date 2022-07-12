Konyaaltı'nda kapı kapı dolaşarak vatandaşı dinlediler

Konyaaltı Belediyesi'nin kırsal bölgelerdeki vatandaşların taleplerini dinlemek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için görevlendirdiği ekipler, bölge halkıyla buluştu.

Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, yayla ve kırsal bölgelerdeki vatandaşların taleplerini dinledi. Üçoluk, Hisarçandır, Söğüt Cuması gibi kırsal bölgelerdeki mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ekiplerini sık sık bölgeye gönderdiklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta yurttaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Gerek mahalle buluşmaları kapsamında gerekse de görevlendirdiğimiz ekipler aracılığıyla yurttaşlarımızı dinliyor, taleplerini karşılamaya gayret gösteriyoruz” dedi.

AMAÇSIZ PROJELERE KARŞIYIZ

Ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaçları en kısa zamanda yerine getireceklerini söyleyen Başkan Esen, kırsalda olduğu gibi kent merkezinde de her zaman halkın yanında olduklarını ifade etti. Halkın, kendilerinden neler beklediğinin farkında olduklarını dile getiren Esen, “Biz bu göreve talip olurken aslında halkımıza hizmet etmeye talip olduk. Yurttaşlarımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Çünkü kapı kapı dolaşarak onları ziyaret ediyor ve gerçekte ihtiyaç duydukları ne varsa kendilerinden dinliyoruz. Bizim nihai amacımız halkımızın gerçek taleplerini yerine getirmektir. Hiçbir amaca hizmet etmeyen projelere harcayacak ne bir kuruş paramız ne de böyle bir planımız var” şekilde konuştu.